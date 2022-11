Regjeringen er fiendtlig mot Vestlandet

Sp- og Ap-regjeringen har sviktet oss mer enn vi faktisk hadde trodd og advart mot i valgkampen.

Eksemplene er mange på at finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre nedprioriterer Vestlandet, mener innsenderen.

Helge André Njåstad Stortingsrepresentant for Frp

Lykkes Vestland, lykkes Norge, sa Jonas Gahr Støre før valget i 2021. 132.986 vestlendinger fra vårt fylke likte signalene og puttet enten Arbeiderpartiet eller Senterpartiet i valgurnen.

Nå allerede ett år etter valget kan vi slå fast at det er lite regjeringen gjør for at Vestland og vestlendingene skal lykkes. Eksemplene på at man sitter godt plassert på regjeringskontorene i Oslo og stikker kjepper i hjulene for Vestlandet, er dessverre mange.

Havbruk er viktig for Vestland. Dette skaper masse arbeidsplasser og sunn og god mat for hele verden. Det siste året har regjeringen skrudd på rødt lys for Vestlandet, og med det tatt bort vekst i våre merder. Likevel skal man også skatte i hjel de som både driver og eier arbeidsplasser fra kysten vår.

Først med et grep der formuesskatten for familieeide dramatisk gikk i været. Så grunnrente-spøkelse med 40 prosent skatt på toppen av allerede høyt skattenivå. Dette bidrar til å sentralisere penger fra kysten og Vestlandet til Finansdepartementet og Oslo.

«Vestlendingene lykkes best uten å bli detaljstyrt og regulert av staten», skriver Frps Helge André Njåstad.

Kraftproduksjon er også viktig for Vestlandet. Vi har forsynt landet med billig og grønn kraft fra våre fosser. Dette har gitt viktige industriarbeidsplasser og velstand til kommunekassene gjennom skattesystemet og kommunal eierskap av kraftsektoren.

Dette er også penger man vil flytte fra fossene og kommunekassene til statskassen. Nok et sentraliserende grep fra regjeringen som vil gi kommunestyre etter kommunestyre utfordringer med å lage budsjetter denne høsten.

Olje- og gassektoren er viktig for landet. Her gir regjeringspartiene SV innflytelse ved å kutte tildelinger og svekke denne viktige næringen sin fremtid. Selv i en urolig tid der alle ser at det er bedre å forsyne Europa med norsk olje og gass, fremfor å gjøre oss enda mer avhengig av land uten demokrati.

Forskning på det havet vil gi oss av muligheter i fremtiden, er viktig. Samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken ville vært en spydspiss for å gi oss muligheter å skape enda mer verdier fra havet i fremtiden.

Regjeringen skrinlegger prosjektet og henviser forskningen til kummerlige lokaliteter uten signal om utvikling. Dette svekker havbyen Bergen, men også nasjonen sine muligheter å opprettholde vår posisjon som ledende innenfor det maritime og marine.

Statsbudsjettet var skuffende lesning for Vestlandet, mener Helge André Njåstad.

Vestlendingene lykkes best uten å bli detaljstyrt og regulert av staten. Disse næringsfiendtlige grepene svekker patriotisk eierskap, investeringslyst og går direkte ut over verdiskapingen. Frp mener det dummeste man kan gjøre, er å svekke private eierskap og aktivitet.

Det er viktig for landet å ha noen som bidrar inn til statsbudsjettet gjennom overskudd, fremfor at stadig flere skal leve av statsbudsjettet. Da er en politikk som fører til masseflukt til Sveits uheldig.

Vestlandet med sin natur gir oss fantastiske naturressurser, men en krevende geografi med tanke på mobilitet. Derfor er samferdsel viktig for å knytte landsdelen sammen og sikre oss gode og trygge forbindelser til og fra landsdelen. Derfor engasjerer samferdselspolitikk alle i Vestland, og også her er listen over skuffelser dessverre lang.

Regjeringen tillater å stenge vår forbindelse til Østlandet gjennom E16 i ett helt år. Det er nok ingen andre land i verden som ville funnet på å stenge veien mellom nr. 1- og nr. 2-byen sin, men det synes regjeringen er en god idé for å tilfredsstille EU sitt tunneldirektiv.

Bergensbanen, som omtrent går like sakte i dag som da den sto ferdig for over 100 år siden, har regjeringen lite trøkk på. Mens man på Østlandet korter inn reisetiden til samferdselsministeren sitt hjemområde med Follotunnelen, kan vi vestpå se langt etter innkortingene da både Bergen–Voss og Ringeriksbane-prosjektet legges i fryseren.

I de åtte årene det var borgerlig flertall i Stortinget, handlet samferdsel om å bygge, planlegge og utvikle landet. Nå handler det om nedskalering, forsinkelser og skuffelser. Statsbudsjettet var en gedigen skuffelse for alle som er opptatt av vei og bane hos oss. Signalene om at en ny nasjonal transportplan skal kutte prosjekt vil sørge for at vi går fra vondt til verre.

Sp- og Ap-regjeringen har på ett år skuffet og sviktet oss vestlendinger mer enn vi faktisk hadde trodd og advart mot i valgkampen. Jeg håper lokal- og fylkespolitikerne til Sp og Ap minner statsministeren på hans egne ord: Lykkes Vestland, lykkes Norge.