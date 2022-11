Meyer, hva gjorde Høyre for Vestlandet?

Åtte år under Erna Solberg ga oss ingen verdens ting.

Innsenderne mener Jonas Gahr Støre er et bedre valg for Vestlandet enn Erna Solberg.

Linda Monsen Merkesdal Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Benjamin Jakobsen Vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Kan vi få Erna tilbake?» spør Høyre sin byrådslederkandidat Christine Meyer (BT 5. november). Det kan virke som at Meyer sin korttidshukommelse har sviktet fullstendig, for hva gjorde egentlig Solberg for Bergen gjennom åtte år som statsminister? Svaret er ingen verdens ting.

Dagens regjering har vært tydelig på at årets statsbudsjett kom til å skuffe mange. Samtidig er det et budsjett som tar høyde for den tiden vi lever i. Siden regjeringsskiftet i fjor høst vi har fått en energikrise, en ny koronabølge og krig i Europa.

Alt dette har slått hardt inn i norsk økonomi. I tillegg øker inflasjonen dramatisk og med det også renten. Tiden for å smøre statsbudsjettet tjukt med oljepenger er forbi, nå må vi prioritere strammere. BTs kommentator Hans K. Mjelva sier det godt: «Høgre har brukt opp pengane, så no må Vedum spare».

Linda Monsen Merkesdal og Benjamin Jakobsen er ikke enige med Høyres Christine Meyer.

Til tross for en strammere økonomi har regjeringen klart å prioritere mer til vanlige folk. Vi har for første gang på åtte år satt ned maksprisen i barnehagene. Vi har fra i høst innført gratis kjernetid i SFO for alle barn på 1. trinn.

Vi rydder opp i et useriøst arbeidsliv som Høyre var med å bidra til gjennom sin svekkelse av arbeidsmiljøloven. Regjeringen har også løftet norsk næringsliv.

Høyre sin passive næringspolitikk har blitt erstattet av en næringspolitikk der staten mer aktivt støtter opp under utviklingen av nye næringer. Under Erna Solberg ble det slått fast at det ikke var et mål å øke norsk eksport i seg selv.

Derfor har regjeringen, med næringsministeren i spissen, lansert en eksportreform som skal øke Norge sin eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Dette er en politikk som er bra for Vestlandet og Bergen.

En skulle tro at Meyer med sin bakgrunn var mer opplyst. Det stemmer nemlig ikke at staten eser ut. Tvert imot så går offentlig pengebruk ned med Arbeiderpartiet i regjering.

De ekstraordinære inntektene fra olje og gass går rett inn i oljefondet. De økte inntektene som følge av økt formuesskatt og økte kraftinntekter går ut igjen i form av Europas beste strømstøtteordning og krisepakker til Ukraina.

I åtte år hadde vi en regjering med Høyre som hadde et stort økonomisk handlingsrom med en unik mulighet til å løfte Bergen og Vestlandet. De valgte å bruke dette handlingsrommet på Norges rikeste. Nå skal Høyre snart legge frem sitt alternative statsbudsjett.

De har signalisert at de ikke kommer til å øke skattene for de rikeste og for næringer som høster av våre naturressurser. Vår frykt er derfor at Høyre vil sende regningen til helt vanlige folk, som de har gjort så mange ganger tidligere.