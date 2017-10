Pengene dine forsørger en yrkesgruppe med samme samfunnsnytte som rosabloggere.

«Vi strekker oss lengre enn andre eiendomsmeglere, noe som gjør at vi får bedre resultater.» «Dette kan vi.» «Få mest ut av salget.» «Vi skaper verdier for deg.» Dette og lignende står stadig å lese i annonser fra eiendomsmeglere. Her oser det formelig av tillitvekkende og troverdig kunnskap og samfunnsnyttig verdiskapning. Alt dette gjør de for oss, for nesten ingenting! Nesten for godt til å være sant, og det er det er det nok også.

Hva i all verden er egentlig en eiendomsmegler, og hva skal man med en? Hvilken kompetanse har disse som bidrar til verdiskapning i samfunnet? Hva kan egentlig en eiendomsmegler? Hva vet de om den tekniske tilstanden på en bolig, og hvilket grunnlag priser de på?

En liten titt på programmet «Solgt» på NRK skulle være nok til å skremme vekk enhver kjøper eller selger. Det at man gang på gang kommer frem til mange millioner kroner i forskjell på samme bolig, vurdert av forskjellige meglere, sier alt som er å si om seriøsiteten i denne bransjen. Legger vi til siste tids presseoppslag om de såkalte «off market»-salgene, et av de største tillitsbrudd mellom meglere og kunder vi har sett i nyere tid, ja, så er alle kommentarer om seriøsitet egentlig overflødig.

Jo da, meglere er da flinke til å sette vaser på bordene og dandere baderom med lilla håndklær og godlukt før visning. Ja, og så til å retusjere bilder i flotte salgsbrosjyrer. Og selvsagt til å ta fyrstelig betalt for ikke å ha kompetanse på ett eneste samfunnsnyttig område. Det skal de ha.

Meglerfirmaene har vært usedvanlig flinke over tid til å skape et inntrykk av at de faktisk innehar en helt nødvendig og samfunnsnyttig funksjon i en eiendomstransaksjon. I andre sammenhenger ville dette blitt kalt manipulasjon, eller i dagens språkdrakt kanskje alternative fakta. Personlig vil jeg nok velge å bruke snylting som beskrivelse her.

En eiendomstransaksjon fordrer kun at selger og kjøper er gjensidig opplyst om teknisk tilstand og enig om pris på objektet, og at de nødvendige registreringsdokumenter er utfylt i henhold til enhver tid gjeldende krav. For kjøper er det først og fremst viktig å forsikre seg om den tekniske tilstanden på eiendommen, noe en megler overhodet ikke har kompetanse til å evaluere, langt mindre bekrefte. Eiendomsmeglerens egen takstmann, eller for den del en tilfeldig valgt takstmann, har gang på gang vist seg uegnet til å stille teknisk «diagnose». Det er bare å ta en titt på klageoversikten over «tekniske overraskelser» etter salg for å få dette bekreftet.

Megler er selvsagt ute etter å få best mulig pris for boligen på vegne av selger, slik at salgshonoraret blir størst mulig. Honoraret er da også det eiendomsbransjen i hovedsak lever av. Honoraret er noe du og jeg som selger forærer eiendomsmegleren for at han eller hun skal gjøre noe vi utmerket godt kunne gjort selv.

Etter «off market»-skandalen de siste dager står det tydelig frem at det er meglernes egeninteresse og intet annet som styrer transaksjonene. Meglerforbundet, altså meglernes egen interesseorganisasjon, skal nå ifølge media lage retningslinjer for såkalt «god meglerskikk». Jeg antar da at dette aldri har vært gjort før (!), og antar videre at disse vil lyde noe slikt som: «Press ikke prisene i været så mye at det blir for tydelig at vi kun tenker på vår egen inntjening. Ønsker vi å kuppe en eiendom der vi kan tjene på å være eiendomsutviklere, så prøv så langt det lar seg gjøre å legge inn en enkel annonse, og deretter arranger en enkel, men ikke for åpenlys liten budrunde.»

Selvsagt trenger vi ingen megler for å føle trygghet for et salg av en eiendom! Det vi trenger er en digitalisering av dokumentprosessen rundt salget, en nettside som håndterer dette, gjerne offentlig drevet. Dette er enkelt å etablere, og flere er da også under etablering og et par er allerede i drift i dag. I tillegg trengs et system der selger og kjøper enes om valg av en uavhengig ingeniørtjeneste som står for teknisk vurdering av salgsobjektet. Også dette gjennom en etablert nettside, gjerne offentlig kvalitetssikret. Når den tekniske tilstanden er bekreftet, og kjøper og selger er enige om prisen, gjennomføres den digitale dokumentprosessen, og transaksjonen er fullført. Fullstendig trygt, og helt uten noen megler involvert!

I likhet med all ny digitalisering vil dette ta tid for å modnes, på samme måte som da nettbank ble introdusert for bankkundene. I dag er vel langt de fleste enige om at forvalter man sine penger via en nettbank, så trengs ikke lenger bankfunksjonæren, og gebyrer på tjenestene banken tilbyr kan kraftig reduseres – altså penger spart.

Dette vil nok etter hvert også bli tilfellet for eiendomstransaksjoner. Etter min oppfatning kan ikke denne endringen komme fort nok.

Eiendomsmegling er ren årelating. Eiendomsmeglere i Norge har opplevd en gullalder de siste 25 årene i takt med stigende priser. Siden 1993 har eiendomsprisene i Norge doblet seg hvert femte år. Et enkelt regnestykke kan vise hvor lite fornuft det gir å bruke en megler. Hvis du kjøpte boligen din for 2.000.000 kroner i 2010 kunne du i 2015 selge den for 4.000.000 kroner. Da du kjøpte boligen din måtte selger ut med provisjon til megler. Hvis vi er snille og sier at megler kun tok 2,5 prosent av salget den gangen, utgjorde det 50.000 kroner. Når du solgte samme bolig i 2015 forsvant 100.000 kroner til megler. (Vi er fortsatt snille og gir megler bare 2,5 prosent, og har her utelatt gebyrer og andre transaksjonskostnader.) Det er 150.000 kroner du og forrige eier heller kunne brukt på å betjene boliglån, pusse opp kjøkkenet, eller spare til en regnværsdag.

Istedenfor forsvinner pengene dine til å forsørge en yrkesgruppe som har samme grad av samfunnsnytte som rosabloggere. Det blir i tillegg stadig flere av dem. I 2009 var det 2048 godkjente eiendomsmeglere i Norge, ved inngangen til 2016 var tallet 3439. Det skal ikke så mye fantasi til for å se at bransjen selv er medvirkende til prisoppgangen i markedet.

Er dette å ta for hardt i? Kan det kanskje være slik at samfunnet samlet sett har nytte av eiendomsmeglere? Eiendomsmegling er en mellommannstjeneste, slik advokattjenester er det. Men advokattjenester er en integrert del av de aller fleste samfunnsområder av den enkle grunn at det å tolke og rettlede innen et mangfoldig lovverk er en oppgave de aller fleste organisasjoner gir til advokater som en spesialistoppgave få har forutsetning for å fylle. En meglertjeneste er en tjeneste av svært begrenset art i tid og rom som ikke krever særlig mer innsikt enn den hver og en av oss kan få ved å være oppdatert på kvadratmeterprisene i området vi bor.

Sysselsetting kan man anta er den viktigste grunnen til at samfunnet holder seg med så mange eiendomsmeglere. Det vil si, det ligger neppe noen strategiske avveininger fra myndighetene bak. Det er bransjen selv som har et sterkt behov for å opprettholde seg selv, slik at den kan fortsette å tjene gode penger på en tjeneste de færreste egentlig trenger.

Så hvorfor selger vi ikke boligene våre selv? Det er et spørsmål alle som skal selge bolig bør stille seg selv. Hvis du er like lur som en eiendomsmegler, gjør du jobben selv. Da vil du beholde hele overskuddet selv, istedenfor å gi bort en stor del av det til noen som ikke har bidratt med noe som helst.

Så la oss bli kvitt denne samfunnsunyttige inkompetansen!