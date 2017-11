Engelsk er favorittfaget mitt. Jeg ville aldri skulket det om det ikke var alvorlig.

Først av alt vil jeg benytte denne anledningen til å takke for at dere bekymrer dere for den yngre generasjon, not. Nei, jeg er her for å komme med et ønske til dere, nei, en bønn: Til dere som bestemmer det som skjer med oss unge, med oss som ennå ikke kan stemme, men som ikke er barn lenger heller.

Vær så snill å tro på oss.

Tro på oss når vi sier at vi ligger bøyd over doskålen og kaster opp. Tro på oss når vi har så kraftig migrene at vi ikke kan se lærerne våre inn i øynene idet vi skamfullt meddeler at vi må dra hjem. Tro på oss når vi tekster dem og sier at vi har så sterke menssmerter at vi ikke kan reise oss fra sengen. Tro på oss når vi ligger i sengene våre i mørke rom som flyter med søppel og rot og ikke kan stå opp fordi depresjonens onde klør holder oss så fast at vi ikke kan røre oss.

Tro på oss når det gjelder vår egen helse. Vi er halvveis gjennom semesteret og jeg har syv prosent fravær i engelsk. Hvorfor? Fordi jeg tvang meg selv til å gå på skolen mens jeg var syk. Det endte med at jeg kastet opp fem ganger på badet i løpet av første time. Dagen etter var det like ille og en blokkdag i engelsk – bang! Så er de prosentene der.

Engelsk er favorittfaget mitt, forresten, jeg ville aldri skulket det hvis det ikke var alvorlig.

Nå spør kanskje mange seg: «Hvorfor går hun ikke bare og får en legeerklæring?» Jeg bestilte legetime den dagen, men får den ikke før i november. I tillegg har jeg mer enn én historie fra jenter hvis leger ikke vil gi dem sykemelding for menssmerter selv om de er hardt plaget og går på medisiner. Jeg har også historier om jenter som har skader og har med legeerklæringer i gymmen, men ikke får dem godkjent.

Hvis verken lærere eller leger skal tro oss, kan ikke dere i det minste gjøre det?

Under dette årets skolevalg var det stor vekst for Sosialistisk Venstreparti (SV). Det er fordi et av de største problemene vi ungdom står overfor i dag er fraværsgrensen. Vi bryr oss om ting som angår oss, og hvis et parti lover at de skal tro på oss, da stemmer vi på dem.

Jeg stemte ikke på SV under årets skolevalg, men jeg ropte, skrek og klappet med alle andre da representanten fra Sosialistisk ungdom under skoledebatten lovet at de skulle tro på oss når det kom til vår egen helse.

Så kjære politikere, statsminister og ministere: Tro på oss, for hvis dere ikke gjør det, da mister dere oss.

BT kjenner skribentens identitet, og har tillatt anonymitet etter ønske fra forfatter.