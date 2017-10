Hva er det som gjør mange fotballspillere karakterløse så fort de får gress under fotballskoene sine?

Søndag 22. oktober så vi det igjen, og denne gangen var det SK Brann som fikk unngjelde. En klar offside ble ikke fanget opp av dommerne, og RBK scoret i en viktig og avgjørende fase av fotballkampen.

De fleste fikk det med seg - også Rosenborg-spillerne som var involvert. Men de var, i visshet om offsiden, kun opptatt av om dommeren godkjente målet. Ikke at målet de fikk ble godkjent på gale premisser og skulle vært annullert.

Vi ser det gang på gang. Spillere som filmer seg til straffe, bruker hendene til å få med seg ballen, later som de blir taklet stygt - i håp om å påvirke dommeren til å gi motstanderen gult eller rødt kort. Kort sagt, jukser for å få en fordel.

Før i tiden koblet man gjerne slik oppførsel til eksempelvis spansk og italiensk fotball. Nå har adopsjonsprosessen gått så langt at usportslig oppførsel er blitt et generelt holdningsproblem også i norsk fotball.

For ordens skyld kan det opplyses om hva Norges fotballforbunds spilleregler sier om slik oppførsel:

«En spiller skal gis advarsel for usportslig opptreden om denne: • forsøker å narre/lure dommeren • viser manglende respekt for spillet og dets idealer.»

Hva er det som gjør mange fotballspillere karakterløse så fort de får gress under fotballskoene sine? De innrømmer gladelig i ettertid, uten snev av dårlig samvittighet, at dommeravgjørelser var feil - men ansvaret ligger jo hos dommeren, så da er alt greit så lenge dommeren ikke får det med seg.

Arne Larsen Økland var en av våre beste spillere på 70 og 80-tallet, og var proffspiller i Frankrike og Tyskland i mange år. I 1981 gjorde han noe så unikt som å utvise ærlighet og fair play under en kamp. Han spilte for Bayer Leverkusen mot Bayern München i en kamp som huskes best fordi Økland ble kreditert et fjerde mål, men var ærlig nok til å fortelle dommeren at ballen ikke hadde vært inne. Målet ble korrekt annullert. Økland ble berømt for sin eksemplariske oppførsel. Det kalles god sportsånd og fair play!

Det som kanskje er mest bekymringsverdig, er trenernes og klubbledernes ansvarsfraskrivelse og unnfallenhet i forhold til å bygge en kvalitativ standard á la Økland i sine klubber og blant sine spillere. Det tar seg svært dårlig ut når de jubler på sidelinjen og etterpå ukritisk forsvarer spillerne sine umoralske handlinger og peker på dommeren som den eneste ansvarlige. Det er feigt, uprofesjonelt og karakterløst. De burde i stedet beklage offentlig, bruke rikelig tid på å kjefte opp egne spillere som jukser, og iverksette intern karantene.

Toppfotballspillere er rollemodeller, og deres holdninger og oppførsel blir dessverre adoptert på godt og ondt. Det burde dagens spillere, klubbledere og trenere snart begynne å ta på alvor. Å tørre å være ærlig og utvise karakter og fair play burde ikke kreve særlig mot. Det skal være en selvfølge for enhver seriøs fotballspiller.

Det var mer enn en tapt fotballkamp som gav meg en dårlig opplevelse denne kvelden. Gleden over å se underholdende, ærlig spilte kamper samt troen på fair play fikk seg nok en knekk. Et betimelig spørsmål som tvinger seg frem er hvor lenge man skal gidde å bruke tid på dette!