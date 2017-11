Byrådet må klatre opp av skyttergravene og heller legger opp til en konstruktivt dialog.

Vi vil først få takke avtroppende helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) fordi hun på tampen engasjerer seg i debatten om hva tillitsreformen skal være.Vi undres likevel på om byråden virkelig har lest innlegget til sin politiske kollega, Jana Midelfart Hoff (H), som så heftig kritiseres? At denne kollegaen anklages for å ha liten forståelse for yrkesmiljøenes betydning, virker underlig når nettopp hun har vært foretakstillitsvalgt ved Haukeland sykehus.

Verken opposisjonen eller byrådet har alle svarene. Likevel har byens politikere et ansvar overfor innbyggerne for at de får et best mulig tilbud. Da må man også ha en dialog om hvordan tjenestene skal reformeres. Tillitsreformen skal ikke endelig implementeres før i 2019, men byrådet bør likevel kunne redegjøre nå for hva deres midlertidige system i 2018 skal være. I prosessen må ansatte og brukere høres, noe som det ikke alltid har vært vilje til i dette byrådet. Forslag om å la brukerne og pårørende gi tilbakemeldinger, som vårt forslag om en lyttepost i eldreomsorgen, har blitt stemt ned.

Gode tjenester utvikles i god dialog mellom alle involverte. Høyres visjoner for en god reform er klare: Pasientens møte med tjenestene skal være det viktigste, mer faglig ansvar og mindre toppstyring. Her ligger det verken frykt eller potensielle mageplask, men invitasjon til dialog gjennom å konkretisere hva de egentlig legger i begrepet tillitsreform.