Jeg vil ikke ha høyhus på Skolten eller Bontelabo.

Med brede pennestrøk anklager Erik Tønjum meg for ikke å ha støttet hans drøm om å bygge høyhus på Skoltegrunnskaien og Bontelabo. (BT 11. januar)

Tønjum er ikke grunneier på Skolten eller Bontelabo. Han ser for seg å bygge høyhus på annen manns grunn: Riebers, kommunens og havnevesenets areal. Det er fritt frem å spille inn ideer og tanker til kommuneplanens arealdel.

Byrådet, med Ap, KrF og Venstre, setter pris på kreative ideer. Jeg har derfor også hatt møte med Tønjum, der han har fått presentere sin visjon. Det er i etterkant av dette møtet ikke registrert oppfølgingsmøter fra Tønjum med kommunens administrasjon for å få oppstart på en sak som kan komme til politisk vurdering.

At prosjektet til Tønjum er stoppet opp før det formelt er kommet i gang, kan med andre ord ikke lastes meg.

Det som overrasker meg mest i Tønjums innlegg, er påstanden om at Frp og Høyre, ved tidligere byråd Henning Warloe (H), skal ha omfavnet Tønjums planer for høyhus på Skoltegrunnskaien.

Leif Gullstein

La meg understreke: Dette byrådet er en garantist mot storstilt utbygging av Skoltegrunnskaien med høyhus som stiller Bryggen og Festningen i skyggen.

Bergenhus festning, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet skal fortsatt dominere innseilingen til Bergen havn.

Det er riktig at jeg har tatt initiativ til å få vurdert om Bryggens verdensarvstatus bør utvides til en større del av byens kulturhistorisk viktige og pittoreske sentrum. Dette vil ytterligere kunne styrke sentrums identitet og attraktivitet.

Høyhus kan være spennende og interessant, men på rett plass. Høyhus foran Bergens fremste varemerke er ikke rett plass.

Tønjum tar feil når han hevder at byrådet stanser utviklingen i området. Byrådet fremmet et positivt forslag for bystyret til en ny reguleringsplan, som ble vedtatt i 2016. Den tillater blant annet et hotell i fryselageret på Bontelabo, innenfor det eksisterende bygningsvolumet.

Tiltakene i planen kommer til å føre til vitaliserende og ny aktivitet langs byens spennende havnefront.

Therese Alice Sanne

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har også satt i gang en analyse av den samlede sjøfronten fra Sandviken til Laksevåg.

Byrådet ønsker å styrke tilgangen til sjøen og få frem en helhetlig vurdering av utvikling av nærings-, bolig- og friareal. Her skal ikke tilfeldighetene få rå. Bergen vokste frem som en havneby, og byen skal fortsatt ha kaier med plass til cruiseskip, supplyskip og andre fartøy som naturlig hører hjemme i en sjøfartsby.

Ikke minst landets største veteranskipflåte.

Byrådets mål er at alle skal ha adgang til sjøen, med minst mulig privatisering av sjøfronten.