Jeg er redd for hva som skal skje etter at oldemors korttidssykehjemsplass går ut 5. februar.

Oldemoren min blir 99 år i år. Hun ønsker å komme på sykehjem.

Hun har utlagt tarm, er undervektig, og helsen begynner å svikte. Rett etter jul fikk hun infeksjon i hoften, slik at beina svikter og hun ikke klarer å gå. Hun har mer eller mindre blitt en pleiepasient.

I fjor ble det søkt om permanent sykehjemsplass, men hun fikk avslag. Hun er for frisk.

Oldemor har alltid vært snill med andre mennesker, men nå er det hun som trenger hjelp. Hun har bodd i omsorgsbolig i Odinsvei bosenter i ca. seks år. Hun bor alene, og jeg vet at hun er veldig ensom, og sitter for det meste og sover i stolen. Vi prøver å besøke henne så ofte vi kan, mormor besøker henne nesten hver dag.

Hun ønsker mer hjelp, og er misunnelig på dem som blir hentet til måltidene og fulgt til bordet. Hun er den eldste på Odinsvei bosenter, men må gå alene til måltidene. Hun hører veldig dårlig, har problemer med balansen og problemer med å få i seg mat, og utlagt tarm som har begynt å hemme henne veldig.

Hvordan i all verden kan hun være for frisk?

Oldemor er veldig klar i hodet, og jeg tror det er derfor de ser på henne som «frisk». Når jeg ser hvordan oldemor blir behandlet, synes jeg det er veldig trist. Vi vet ikke hvor lenge hun har igjen, så hvorfor skal hun tilbringe de siste månedene langt hjemmefra?

Slik vil ikke jeg bli behandlet når jeg blir gammel.

Oldemor sier alltid at hun er lei livet, men hvordan kan hun være lei livet? Livet er jo det vakreste vi har. Hun ser ikke på TV, hører ikke på radio og snakker ikke med noen. Hun glemmer også språket, fordi hun sitter i stolen hele dagen og sover. Det eneste hun gjør er å spise og sove.

For to uker siden fikk hun korttidsplass på Solhaug sykeheim på Klokkarvik, langt vekk fra familien. Hvordan kan de gjøre dette mot en dame på snart 99 år? Oldemor er så lei seg, og hun vil ikke være der. Hun sulter seg selv, fordi hun er så lei seg og bitter.

Hvor går ferden når plassen hennes der går ut 5. februar?

Vi bruker en time for å komme til sykehjemmet oldemor har plass på. Dette er en veldig lang vei. Vi kan heller ikke besøke henne i hverdagen, fordi vi går på skole og holder på med fritidsaktiviteter. Mamma og pappa jobber jo også. Personalet er helt enestående med henne, men hun ønsker å komme nærmere familien sin.

Bergen kommune

Hun er så bitter på at hun har blitt sendt så langt vekk. Det er trist at det skal ende slik for en dame på snart 99 år. Ønsket hennes er å få sykehjemsplass på Odinsvei bosenter og sykehjem, for der føler hun seg hjemme.

Jeg vet at det ikke er bare min oldemor dette gjelder, at det er mange som henne.

Jeg synes vi skal hjelpe oldemor. Vi må få henne på et sykehjem nærmere familien. Det er kun familien hun har igjen nå. Vi er veldig viktige for henne, og oldemor er veldig viktig for oss.

Det er trist hvis hun skal dø av bitterhet, og jeg vil angre hele livet hvis jeg ikke gjør noe for henne.