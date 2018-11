DEBATT: Ønsker man ikke barn, har man to muligheter: Bruke prevensjon eller rett og slett la være å ha sex. Så enkelt er det faktisk!

Livet er ukrenkelig. Alt annet er sekundært. La en ting være krystallklar: Et barn skal være ønsket og vokse opp i kjærlighet. Ønskes ikke barn eller flere barn, har man to muligheter: Bruke prevensjon eller rett og slett la være å ha sex. Så enkelt er det faktisk!

Når man har samleie uten beskyttelse, er det ingen i vårt opplyste, vestlige samfunn som ikke vet hva resultatet kan bli. Og blir det graviditet, så skal det barnet være ønsket og velkommen til en trygg oppvekst i familien. Det skal ikke velges bort.

Kun i noen tilfeller mener jeg at det bør være mulig å ta abort. Når mindreårige blir utsatt for overgrep, voldtekt eller incest, skal det selvsagt anbefales at graviditeten avbrytes. Og når en kvinne utsettes for overgrep eller beviselig voldtekt, må kvinnen få lov til å bestemme selv hva som bør skje.

Når en kvinne har gener eller (arvelige) sykdomstilstander som i stor grad innebærer fare for barnets helse eller utvikling, eller et svangerskap kan bety fare for morens liv, må kvinnen i samråd med spesialist komme frem til hva som er best.

Dersom medisinske grunner for å velge abort ikke finnes, skal det nye livet være velkommen til verden – uansett hva ultralyd måtte vise av eventuelle avvik fra «det normale». Men ingen av disse nevnte situasjonene har noe med et sorteringssamfunn å gjøre. Abortlovens § 2C bør derfor fjernes.