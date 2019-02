Jo, vi må glemme fergene

DEBATT: Det er uvirkelig at noen får seg til å sette en kopp kaffe høyere enn alle fordelene med et fergefritt E39.

FÅ MINUTTER: Kollektivtransporten forbedres ikke av å drifte en løsning der veien i realiteten bare er åpen noen minutter for ut- og innkjøring på fergen hvert 25. minutt, skriver Henrik Engevik Hatlevik. Foto: Alice Bratshaug

Henrik Engevik Hatlevik Leder, Stord Unge Høyre

Publisert: Publisert 17. februar 2019 08:00 Oppdatert: 17. februar 2019 08:39







Det var med tungt hjerte jeg leste SV-medlem og Austevoll-beboer Torill Otterskreds innlegg «Vi må ikke glemme fergene» i BT 12. februar. Da jeg leste avsnittet om «den sosiale funksjonen» til fergene, reagerte jeg nesten med sjokk og vantro. For meg er det uvirkelig at hun får seg til å sette en kopp kaffe høyere enn alle fordelene med et fergefritt E39 langs vestlandskysten.

Henrik Engevik Hatlevik Foto: Privat

Argumentet om at fergene også er sosiale arenaer der man kan møte kjente eller bli kjent med andre fergepassasjerer, er også hårreisende. Det viser total ignoranse og kunnskapsløshet når dette er viktigere enn en sammenhengende Vestlandsregion med et forutsigbart og effektivt samferdselsnettverk.

Jeg vil ikke hindre Otterskred i å ta seg en kopp kaffe på veien mellom Austevoll og Stavanger, men hennes kaffepause skal på ingen måte få hindre resten av bilistene på Vestlandet i å kunne ferdes trygt, effektivt og forutsigbart langs kysten. Hun kan stoppe på en rasteplass og hvile, eller kjøpe seg en kopp kaffe i en kiosk langs veien.

Otterskred argumenterer også med at om man får «gigantbroene» på plass, sparer man omtrent 35 minutter mellom Bergen og Stavanger. Det er feil. Når Hordfast og Rogfast blir realisert, vil reisetiden mellom Bergen og Stavanger halveres fra fire timer og 30 minutter til to timer.

SV-politikeren påstår også at videre satsing på fergedrift vil forbedre kollektivtransporten i distriktene. Men kollektivtransporten forbedres ikke av å fortsette med en løsning der veien i realiteten bare er åpen noen minutter for ut- og innkjøring på fergen hvert 25. minutt. Kollektivtransporten i distriktene blir bedre av bedre veinett og en kontinuerlig og stabil krysning av fjordene.

Jeg håper at folk ikke lar seg påvirke av svak og ignorant argumentasjon fra enkelte politikere. Fortsatt drift av ferger som eneste mulighet til å krysse fjorden, vil bare fortsette å sinke fremkommeligheten i regionen vår.