DEBATT: Er det greit at et utenlandsk selskap skal brukes til sensitiv politisk kommunikasjon?

VG avslørte mandag urovekkende detaljer rundt den interne kampen i Kristelig Folkeparti før retningsvalget 2. november. Her kan man lese om hemmelige møter og private samtaler som tyder på et dramatisk politisk valg med store konsekvenser for alle parter. Det er sikkert mange som har sterke meninger om KrFs retningsvalg, enten de støtter høyresiden eller venstresiden. Men det jeg selv la merke til da jeg leste VGs avsløring, handlet ikke om politikk. Det handlet om teknologi.

Det er to ting som går igjen i VGs artikkel: politisk maktkamp og digital kommunikasjon. Å analysere og debattere den politiske maktkampen får noen andre ta seg av. Det jeg er interessert i, og uroer meg for, er hvordan politikere i KrF har brukt Facebook til hemmelige, strategiske samtaler og diskusjoner.

I Facebook-grupper og gruppechatter, noen av dem med hemmelige navn som «Martines 30årsdag» og «Thanksgiving 2018», ble det diskutert strategi og delt informasjon om den politiske prosessen. Denne kommunikasjon kommer selvfølgelig i tillegg til mer tradisjonell kommunikasjon som e-post, tekstmeldinger og møter. Men det kommer tydelig frem av VGs artikkel at Facebook ble brukt aktivt av KrFs medlemmer under veivalget.

Spørsmålet vi må stille oss er om det er greit at et utenlandsk selskap skal brukes til potensielt sensitiv politisk kommunikasjon. I løpet av KrFs veivalg kan det se ut som at Facebook visste mer om Norges politiske fremtid enn noen andre. Det betyr selvsagt ikke at ansatte i Facebook satt og fulgte med på KrFs veivalg. Men faktum er at denne informasjonen ble lagret på servere i utlandet hos et selskap som har en lang historie med å være uforsiktig med brukernes data, og som lagrer og analyserer all data de får tilgang til.

Stephen Lam / Scanpix

Nå kan det virke som at jeg kun peker ut Kristelig Folkeparti. Men det er fordi de, gjennom VGs avsløringer, har aktualisert problemet. Jeg tviler på at andre partier og organisasjoner er stort bedre. Det har nærmest blitt en selvfølge at kommunikasjon mellom flere personer skal foregå i en lukket Facebook-gruppe eller chat, uansett hvilken organisasjon det er snakk om. Og jeg skjønner hvorfor: Det er enkelt, og man får som oftest svar fordi de fleste sjekker Facebook-kontoen sin daglig. Men vi må vurdere om det er verdt det når det innebærer å overlate intern kommunikasjon og data til et selskap fra utlandet.

Et annet problem med å bruke Facebook på denne måten er det gjør det vanskelig å delta politisk uten å ha en Facebook-konto. Nå er det sikkert mange som sukker og tenker «ja, men alle har jo en Facebook-profil!». Ifølge Ipsos har omtrent 85 % av nordmenn over 18 år en Facebook-konto. Det vil si at det fortsatt er 15 % av den voksne befolkningen som ikke har tilgang til politiske debatter på Facebook. Og det er uansett problematisk å gjøre en Facebook-konto til et krav for å kunne delta i partienes interne debatter. Det burde holde at man er medlem av et parti.

Det finnes strenge sikkerhetsrutiner for hvordan regjeringsmedlemmer skal kommunisere digitalt, noe Per Sandberg (FrP) fikk erfare etter å ha tatt med seg jobbtelefonen på ferie til Iran.

Men disse rutinene gjelder ikke ellers i samfunnet. Facebook blir brukt aktivt i alle samfunnslag, og potensielt sensitiv informasjon blir aktivt delt med et selskap som har sett flere sikkerhetsbrudd og skandaler i sin korte historie. Og det er problematisk å kreve at man skal ha en Facebook-konto for å kunne delta i den offentlige og politiske verden. Det er på tide at vi begynner å tenke oss om og spør hva det er greit at Facebook vet om oss og våre interne politiske prosesser.