DEBATT: Ulykker er ikke noe som bare kommer over oss, som en regnbyge i Bergen.

Teoriene som førsteamanuensis ved UiS og tidligere lærer i lederskap på Sjøkrigsskolen, Jan O. Jacobsen, frembringer i BT 19. november, er ikke bare skremmende, de er ekstremt farlige. Det er virkelig å håpe at Sjøkrigsskolen har fått inn mer moderne og oppdaterte undervisere de seinere årene.

Jacobsen referer til litteratur fra tidlig 80-tallet, litteratur med teorier som for lengst er forlatt og glemt. Av disse referer han blant annet til den amerikanske organisasjonssosiologen Charles Perrow, som i en bok fra 1984 i grove trekk sier at ulykker skyldes en uheldig kombinasjon av omstendigheter i en kompleks situasjon, og der hver enkeltfaktor ofte kan ha ubetydelig innvirkning på ulykken. Denne teorien er feil.

Ulykker er ikke noe som bare kommer over oss, som en regnbyge i Bergen. Ulykker skapes, og det er en grunn til at de skjer. Ofte er det enkle, synlige faktorer som fører til ulykker. Med andre ord, ulykker kan og må forebygges.

Boken av Hubert og Stuart Dreyfus «Mind over Machine» fra 1986 refererer Jacobsen også til. Den omhandler menneskers forhold til den digitale verden og kunstig intelligens, noe som er atskillig mer komplekst enn de dagligdagse gjøremål som av og til ender i ulykker og katastrofer – enten de skjer på havet, på landjorden eller i luften.

På 1980-tallet skjedde det flere ulykker som har hatt stor betydning for den videre forskningen innen sikkerhet: Tsjernobyl-ulykken i 1986, ulykken med romfergen Challenger i USA i 1986, brannen på plattformen Piper Alpha i 1988, flere store flyulykker, og ulykken med romfergen Columbia i 2003. Alle har gitt oss nyttig lærdom om hvorfor ulykker skjer.

Av moderne forskning kan jeg nevne James Reasons. Hans arbeid fra 1990-tallet og utover har i dag stor betydning for sikkerhetsarbeidet. Han var professor i psykologi ved britiske Universitetet i Manchester og har forsket og skrevet om risikostyring, barriereteorier, sikkerhetskultur og menneskelige faktorer. Denne kunnskapen brukes i sikkerhetsopplæring i hele samfunnet i dag.

For å forstå hvorfor ulykker skjer, er det ofte også nødvendig å forstå hvorfor mennesker handler, eller unnlater å handle, på en bestemt måte. En måte å gjøre dette på, er å ta utgangspunkt i begrepet situasjonsforståelse (Dominguez, C. og flere 1994). Det vil si å innhente informasjon fra omgivelsene, analysere informasjonen basert på kunnskap og erfaring, danne et helhetlig bilde av situasjonen for å forutse hva som kan skje, og ta nødvendige aksjoner.

Hvem gjorde dette i forbindelse med skipskollisjonen i Hjeltefjorden 8. november?

Selv om det fortsatt skjer ulykker, er sikkerheten i samfunnet generelt blitt bedre. Det kan vi takke målrettet forskning og bedrifter og institusjoner som tar sikkerhet på alvor for.

Jan O. Jacobsen har ikke særlig sans for gransking av hendelser for å finne syndebukker. Forskning, blant annet fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA, viser at i rundt 80 prosent av alle ulykker skylles menneskelig feil. Av disse er 30 prosent personlige feil og 70 prosent organisatoriske feil som mangelfull ledelse, kommunikasjon, regelverk, opplæring, sikkerhetskultur, osv.

Det er en gjengs oppfatning i samfunnet i dag at denne fordelingen er den samme også innen annen virksomhet. Granskinger gjennomføres for å finne ut hvorfor det gikk galt, og hva en kan lære av hendelsen. Derfor er granskinger avgjørende for å bedre sikkerheten i samfunnet.

Jeg håper og tror at de fleste institusjoner og bedrifter i dag har oppdatert sikkerhetskunnskap. Jeg har også tiltro til at både Sjøforsvaret og Havarikommisjonen finner årsaken til hendelsen i Hjeltefjorden, og at det kan være med på å hindre at tilsvarende ulykker skjer igjen.

Sikkerheten kan alltid bli bedre, og da hjelper det ikke med gammel lærdom.