Og vi vil få enda lykkeligere hundereiere og gladere og mer sosiale hunder.

Jeg er en av byens mange hundeeiere, og jeg er vokst opp i et hus i Nygårdsparken. Jeg har derfor fulgt utviklingen i parken nøye. Det er et eventyr å se hvordan Bergen kommune er i ferd med å gjenskape en vakker, trygg og fin park til glede for byens borgere og for nærmiljøet.

Nå er også kafeen ferdig, og det er etablert spennende og nye lekeområder. Tusen takk til Grønn etat og byrådet!

Men en del av parken er fremdeles utilgjengelig for allmenheten - den delen som ligger mellom nedgangen til Hulen og buekorpsgutten var i mange år Vestlandets største plass for salg og omsetning av narkotika. Nå er sprøytespissene fjernet og depotene gravd opp. Området er i dag gjerdet inne med høye og midlertidige anleggsgjerder og venter på sin skjebne.

Så her kommer et godt og rimelig tips: La denne delen av parken bli et hundejorde hvor byens hunder kan gå løs og sosialisere seg med andre hunder!

Oslos vakreste park, Frognerparken, har gjort plass til et eget hundejorde. Det fungerer helt strålende. Bergens vakreste park bør også få et slikt jorde. I dag finnes det ingen slike i sentrum, men det finnes en rekke hunder som valser gatelangs og snuser og glefser mens de er bundet til båndet som eieren holder.

Hunder som går løse, er mye tryggere enn hunder som er i bånd. Men for å kunne gå løs og trene seg på samvær med andre hunder, trengs et fristed hvor det er lov å slippe hundene løs.

Det nevnte området i den øvre delen av Nygårdsparken er perfekt for dette. Store deler vender mot Universitetet i Bergen, og det vakre, gamle smijernsgjerdet mot Villaveien er nydelig restaurert. Det som trengs, er å sette opp et permanent gjerde mot parkens indre områder, en port og en søppeldunk til hundeposer.

Resultatet vil bli enda lykkeligere hundereiere og gladere og mer sosiale hunder.

Grønn Etat er kommunens fagavdeling for parker, byrom, skog, natur- og friluftsarealer, og etaten ligger under Byrådsavdelingen for byutvikling. Er ikke dette en god idé, byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti?

Hundene har ikke stemmerett, men det har hundeeierne. Og dette tiltaket vil glede flere enn du aner!