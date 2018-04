Kjærlighet gjør blind, og Hordaland vil fullføre ekteskapet. Våre fylker har tross alt mye til felles.

Det blir godt å få med Sogn og Fjordane på laget. De er gode forhandlere og har god advokathjelp. Slikt blir godt å ha med seg når man skal forhandle med Brussel, Oslo og de andre regionene.

På vei inn i ekteskapet har trivselsfylket sørget for å verne om sine verdier. På lik linje med et Hollywood-ekteskap er utallige advokattimer gått med for å sikre at ikke ektefellen skal benytte medbrakte verdier til utdanning eller dyre båtruter i sør. Pengene skal heller gis bort enn at det blir ny asfalt i Bergen.

Motstanderne mot et nytt Vestland fylke har fått ny vann på møllen. I tillegg til den åpenbare svakheten ved at Rogaland ikke er med, viste det seg at det selvproklamerte trivselsfylket med advokathjelp har gjort et godt stykke arbeid for å verne seg selv.

Sogn og Fjordanes egne verdier, vedtatt av fylkestinget, er «innsikt, integritet, respekt og openheit». Det var vel neppe disse som var lagt til grunn fra forhandlerne da man gjemte bort den reelle verdien av Sogn og Fjordane Energi.

Hordaland har som en av sine verdier «Dialog». Dersom den oppståtte floken skal løse seg så anbefales det å prøve dette.

Forskjellen mellom bokført og reell verdi i Sogn og Fjordane Energi er stor, men den er fortsatt bare penger. Kjærlighet gjør blind, og Hordaland vil fullføre ekteskapet. Våre fylker har tross alt mye til felles.

Sogn og Fjordane har sikret seg godt, men det har en pris. Når det nye fylkestinget settes, vil trolig et stort flertall være representanter fra gamle Hordaland. Da spørs det om de kan ha tillit til å stemme frem en fylkesordfører som bare forhandler med advokater til stede.