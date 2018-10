Hvordan i himmelens navn kan du nå finne på å ta ditt kjære parti vekk fra der dere hører hjemme?

Kjære Knut Arild Hareide. Som tidligere ordfører i Bergen husker jeg hvordan det var da vi prøvde å ringe de rødgrønne politikerne i Oslo og ble møtt med summetone. De siste fem årene har Norge heldigvis hatt en statsminister og et KrF som kjenner Vestlandet ut og inn og som har vokst opp her borte. Jeg tror Bergen og Vestlandet er tjent med at det fortsetter slik.

Knut Arild Hareide, jeg har respekt for prosessen KrF nå er inne i og avgjørelsen partiet skal fatte den 2. november. Jeg er likevel overrasket over at du anbefaler KrF å samarbeide med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om å kaste regjeringen. Det vil være et historisk linjeskift for Kristelig Folkeparti kun ett år etter at velgerne pekte på ikke-sosialistisk side og Erna Solberg (H) som statsminister. Videre har du selv personlig fortalt meg at du syntes hun er den rette dame på den rette plass.

De siste årene har det vært vanskelig for oss her vest, noe du som bømling vet spesielt godt. I 2015 halverte oljeprisen seg to ganger. Det førte til at 50.000 av våre kvinner og menn mistet jobben i den mest lønnsomme næringen vi har. En næring som har preget, fortsatt preger og vil prege Vestlandet – i lang, lang tid fremover.

Under oljeprissjokket satt den unge naboen oppe hele natten for å finne ut hvordan hun kunne unngå å måtte kvitte seg med to ansatte. Det var barnefamilier som istedenfor å glede seg til familieferien bekymret seg over om de kom til å klare og beholde huset. Mens folk slet med å betale regningene sine, så ble de møtt av overskrifter fra partitopper i Arbeiderpartiet som fortalte at «med skatt skal landet bygges».

Heldigvis hadde vi da og har nå en statsminister i Erna og et KrF, som vet bedre enn det. Og nettopp omstilling har gitt resultater. Og resultatene du og Erna har oppnådd sammen kommer blant annet til syne i en NHO-rapport denne uken som slår fast at «stemningen i NHOs medlemsbedrifter er den beste på 10 år». Optimismen rår og vi må ikke miste denne drivkraften nå. Dette kommer, som du vet, ikke av seg selv.

De siste fem årene har ikke-sosialistisk side samarbeidet godt. Satsingen på rus og psykisk helse, bistandsmål og kristendommens tydelige plass i skolen er blitt løftet opp i Stortinget og satt ut i praksis. Vi har stått sammen i lokalsamfunn langs hele kysten, også på Bømlo, for å få frem saker vi er opptatt av. Fordi vi tror politikk skapes nedenfra og opp. Vårt felles syn deles ikke av politiske partier på venstresiden.

Som da Jens Stoltenberg (A) kom til Bergen med privatfly under kraftsaken. Han forsøkte å fremstille kablene som flotte perler på en snor over fjorden. For oss var det som å plassere monstermaster i maleriet «Brudeferd i Hardanger». Men du forsto bedre, Hareide, og vi borgerlige forsto hverandre. Politikk skapes ikke ovenfra og ned, men nedenfra og opp.

For en regjering med KrF, Ap og Sp vil sitte på SVs nåde i Stortinget. Hvis KrF går til venstresiden risikerer vi at nærings- og samferdselspolitikken blir avgjort av nettopp SV. Og selv om det er noen år siden jeg var ordfører i Bergen, er noen ting uendret: fortsatt vil de droppe og sette spaden i jorden for Hordfast og skrote hele byggingen av fergefri E39.

I en slik regjering vil SV få vetorett på KrF sine seire, i vår regjering kan du være trygg på at gjennomslag blir gjennomført. Hvordan i himmelens navn kan du nå finne på å ta ditt kjære parti, KrF, vekk fra der dere hører hjemme og inn der dere ikke har noe å gjøre.

Det er som kjent ikke mange ting vi her vest lever av som SV på en eller annen måte ikke vil skattlegge, avskaffe eller forby. Det være seg shipping, oppdrett eller olje og gass. For vi på Vestlandet vil kjenne lukten av ny næring langs kysten, ikke treffe politikere som holder seg for nesen når de snakker med oss.

Når vi tar opp saker som hindrer oss i å skape flere jobber så ønsker vi å møte folk som skjønner oss og bryr seg, ikke noen som vinker fra en scene mens de sjekker når første fly går tilbake til Oslo.

Så kjære Knut Arild Hareide, Vestlandet trenger deg og vi trenger det KrF vi kjenner og er glad i. Dette er ikke tiden for å kaste en populær statsminister fra Bergen. For når Høyre, sammen med Frp, Venstre og KrF får flertall i Bergen neste høst, så vil vi ikke møte summetonen fra telefonen i Oslo når vi kunne ha truffet deg og Erna over bergenske skillingsboller. Jeg stiller gjerne med kaffe.