I likhet med Olav Terje Bergo i BT. 4. september, kritiserte også Ken Joar Olsen meg i BT 23. september for å stemple fortvilelse over å bli fratatt sine barn som hat. Jeg burde i mitt forsvar av barnevernet klart bedre enn jeg gjorde, og samtidig anerkjenne smerten en slik situasjon må innebære. Det beklager jeg.

Jeg var ukjent med Olsens FB-gruppe «Barnevernet må bort og noe annet på plass», men har fulgt med på gruppen «Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet». Den har over 18 000 medlemmer. Man finner der teorier som at barnevernet stjeler barn av profitthensyn, at seksuell interesse for barn ligger bak, og at deler av barnevernet og politiet er et samarbeidende pedofilt nettverk.

Teoriene blir gjerne stående uimotsagte, og man finner dem igjen i utenlandske fora. BBCs dokumentar «Norway’s silent scandal» oppfattes av mange som en bekreftelse på slike ideer, og er dermed egnet til å avle hat. Jeg oppfordrer derfor Bergo, Olsen og andre konstruktive kritikere av barnevernet til å være med å være et korrektiv.

De færreste vil ha helsevesenet fjernet selv om alvorlige feil skjer også der. Jeg tror veien videre for barnevernet er å forbedre systemene vi har. Vi i Barnevoldsutvalget foreslo 61 dels omfattende tiltak. Mange av dem retter seg mot utfordringer Bergo og Olsen er inne på, og bør kunne være et godt utgangspunkt for å drøfte hvordan tjenesten kan løftes.