De har Noregs dyraste studentmånadskort, skriver Velferdstinget.

Fylkesrådmannen la nyleg fram forslaget om nye månadskortprisar for studentar og unge, og reaksjonane var mange, særleg grunna auken på kr. 40 for sistnemnte. Heldigvis stoppa fleirtalet på fylkestinget dette forslaget og opprettheld såleis ungdomsskyss for barn og unge til fylte 21 år. Gruppeleiar for Arbeiderpartiet i Hordaland Fylkeskommune, Roald Kvamme, seier til NRK at dette vart gjort fordi “– Det er desse kollektivbrukarane som har dårlegast økonomi (...)”. På vegne av studentane i fylket lurer me då på kva fleirtalet på fylket tenker om alle andre studentar sin økonomi?

Kvar månad må studentar bruke 5% av studielånet og stipendet sitt på kollektivtransport. I studentane si levekårsundersøking frå 2010 ser ein at 73% av studiestøtta går til bustadutgifter. Pengane studentane sit att med er altså ikkje store, og skal dekke alt frå mat og hushaldning til forsikring og andre naudsynte utgifter.

Ved å berre heva aldersgrense på månadskort for barn og unge utan samstundes å fryse studentane sin pris på månadskortet, verkar det som om Arbeiderpartiet og samarbeidspartia ikkje har forståing for den dårlege økonomiske situasjonen blant studentar over 21 år. Gjennomsnittsalderen på studentar er 29 år (25 år dersom ein reknar medianen).

I ei nyleg gjennomført undersøking om studentar sin økonomi, ser ein at studentar som er bekymra for eigen økonomi i større grad snik på bussen. Marknadssjef i Skyss, Hanne Alver Krum, seier følgjande til Studvest om situasjonen:

«Lavinntektsgrupper, som for eksempel studenter, er mindre prissensitive enn andre grupper. De har ikke noe annet valg enn å reise med et av tilbudene våre.»

Dette viser igjen at studentar er avhengige av at politikarar tek kampen for ei gruppe som er lett å overkøyre i budsjettprosessar.

Det er lett å tenke at det vil vere svært dyrt å fryse månadskortprisen for studentar. Vel, det kosta 12,4 millionar kroner å fryse prisen for born og unge opp til 21 år. Det vil koste 800.000 kroner å gjere det same for alle studentar. Ikkje er det særleg dyrt, spesielt ikkje med tanke på at driftsbudsjettet er på svimlande 8,5 milliardar kroner.

Frysinga av prisen tilsvarar 0,01% av heilskapen. På vegne av studentane i Hordaland er me svært skuffa over denne prioriteringa, eller nedprioriteringa sagt med andre ord. Gratulerer Hordaland, de har no Noregs dyraste månadskort for studentar!

Oversikt over bussprisar for studenter:

• Oslo: 425 kr/mnd

• Agder: 440 kr/mnd

• Trondheim: 460 kr/mnd

• Stavanger: 350 kr/mnd

• Bergen: 485 kr/mnd