Valget burde vært enkelt, men man har utredet så mange ulike traséalternativer at man mistet det store bildet av syne.

Det er vanskelig å skjønne at byrådet, med åpne øyne, lar muligheten gå fra seg til å bygge forlenget Fløyfjellstunnel og dermed redde en hel bydel fra belastningen av 50 000 biler. Bybanen mot nord innebærer sjansen til å rette opp i en av de største skadene som har skjedd i Bergens byutvikling: byggingen av firefelts E39 i Ytre Sandviken. Denne sjansen kommer aldri igjen. Dette er et historisk feilsteg.

I dag er Ytre Sandviken delt i to av motorveien som er skåret gjennom landskapet. Trafikken gir et bakteppe av støy, ikke bare i nærmiljøet, men i hele fjellsiden fra Breistølen til Øyjorden. En tur opp Stoltzekleiven er aldri stille.

Beboerne i området er utsatt for konstant støy fra motorveien. Mange har trolig blitt vant til denne støyen, men forskningen er likevel entydig: Trafikkstøy i bomiljøer medfører helsefare og redusert søvn- og livskvalitet, uavhengig av i hvor stor grad man er vant til støyen. Positive helseeffekter av trening i naturen blir også utliknet hvis man samtidig blir utsatt for trafikkstøy. Alle turgåere i Munkebotn og Stoltzekleiven får altså mindre helsegevinster av treningen sin på grunn av motorveien i Sandviken.

Hvis valget i stedet hadde falt på en ca. 2,5 km lang forlengelse av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg og bybane og sykkelveier i dagen der motorveien nå går, ville det vært en forbedring så stor at den vanskelig kan overdrives. Det ville rett og slett gjort Bergen til en bedre by. Og hør bare på noen av de andre argumentene:

Dagløsningen løser også neste problem: hvordan få Bybanen gjennom Øyjorden og ut til Eidsvåg? Tunnelen til Eidsvåg er jo da allerede ferdig bygget. Her ligger det dermed en kjempebesparelse som alene dekker en stor del av kostnaden med å forlenge Fløyfjellstunnelen.

Dagløsningen gir en bedre reiseopplevelse med en rask og rett trasé i dagen med flotte utsiktsforhold.

Dagløsningen frigjør arealer til en lenge etterlengtet sykkelvei fra NHH mot sentrum.

Dagløsningen vil gjøre at nye byutviklingsmuligheter kommer til syne: Mellom Sandviken Sykehus og Hatleberget finnes det ubebygde arealer som kan gi fantastiske muligheter for byutvikling hvis man fjerner motorveien. Stoppet i dagen ved NHH vil også bli vesentlig bedre uten en motorvei kloss opptil.

Valget burde vært enkelt, men på ett tidspunkt ble det bestemt at det skulle utredes så mange ulike traséalternativer at man mistet det store bildet av syne. Det var lett å gå seg vill i tekniske detaljer i de faglige utredningene av traséalternativer. Listen var lang og med kryptiske navn som 5Ab og 4Bd og ulike koblingsalternativer mellom delstrekningene, var det sannelig ikke lett å følge med.

I utredningene ble det listet opp argumenter for og mot de ulike traseene, men hvordan ble de ulike argumentene vektet? Med Bryggen-rabalderet som bakteppe, er det forståelig at det var fristende å velge det som ga minst konflikt: Å legge Bybanen inne i fjellet og å la biltrafikken få dure i vei inn i evigheten. Men ett av argumentene hadde likevel en egenvekt på ti tonn: Muligheten til å flytte de 50 000 bilene som hver dag kjører gjennom Sandviken inn i fjellet er et argument så viktig at det burde avgjøre saken alene.

Med det «sikre» og «ukontroversielle» 5Ba/5Bb-alternativet på denne delstrekningen, velger dessverre byrådet en løsning som er vesentlig dårligere totalt sett. Dette alternativet bryter med alle bybanens fem suksesskriterier: synlighet, tilgjengelighet, identitetsskaping, byutvikling og den gode reisen. Nå blir Bybanen i stedet en T-bane fra NHH til sentrum og en arm til Åsane der svært få bor i gangavstand til Bybanen.

En uheldig kombinasjon av usikkerhet med tanke på kostnadene og fremdriften ved byggingen av forlenget Fløyfjellstunnel ser ut til å ha skremt byrådet til å gå for minste motstands vei. I tillegg var Statens vegvesen lite motivert til å måtte bruke ressurser på en ny Fløyfjellstunnel, noe som også bidro til å presse byrådet. Byrådet har nok også latt seg friste til å tro at en fremtidig ringvei øst gjennom Arna vil redusere trafikken gjennom Fløyfjellstunnelen, men her viser beregningene at det aller meste av trafikken i Bergensdalen er nærtrafikk som i liten grad vil kunne «flyttes» til Arna.

Et annet moment som også er blitt utslagsgivende er at et nytt spagettikryss vil hindre byutvikling innerst i Eidsvåg. Men også her må argumentene veies: De negative konsekvensene i et par hundre meters radius rundt Eidsvåg/ Øvre Eide sammenlignet med de positive konsekvensene for et flere kilometer langt og stedvis tett befolket område i Sandviken.

Bybaneprosjektet handler blant annet om å gi kollektivpassasjerene førsteprioritet og å begrense bilenes dominans i bybildet. Siden Bybanen uansett må gå i tunnel fra Sandbrogaten og nordover, er det helt avgjørende for reiseopplevelsen at deler av strekningen utover Sandviken går i dagen. Det krever vilje til å ta noen kamper, men i denne saken er kamper av det gode.

Det kan til og med tenkes at en slik konfliktlinje er et nødvendig svar på et politisk mål nesten alle partiene deler: Å starte et epokeskifte der man gir plass, både direkte og i overført betydning, til kollektivtrafikken. Da bør man ikke takke nei til muligheten til å flytte biltrafikken inn i fjellet. Og betydningen av bomiljøene langs banen må heller ikke glemmes. Siste håp for Ytre Sandviken er nå at bystyreflertallet viser et større engasjement for alle de som bor i denne delen av byen.