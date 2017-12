Anbud favoriserer dem som kjører billigst, framfor de som kjører best.

I BT 25. november skriver regiondirektør i NHO Vestlandet, Tom Knudsen, om hvorfor private selskaper bør fortsette å drive bybanen. Spørsmålet er om dette fungerer bra i dag.

Vi er glad for at fylkestinget ønsker å utrede hvordan bybanen kan drives kommunalt etter modell fra den veldrevne trikken og t-banen i Oslo; Sporveien.

I motsetning til Knudsen, mener vi anbud gir et dårligere kollektivtilbud enn om det offentlige hadde drevet det selv. Anbud favoriserer dem som kjører billigst, framfor de som kjører best. Det betyr at selskapene muligens vil prioritere å spare (les: tjene) penger istedet for å gjøre ekstrainvesteringer, eller sørge for gode arbeidsforhold.

Vi er er enig med Fagforbundet Hordaland som mener egenregi vil føre til bedre ressursutnyttelse, større regulativitet og sikkerhet. I tillegg til at de ansatte som fysisk kjører Bybanen skal ha en forutsigbar og trygg arbeidsplass

Vi mener et samlet, offentlig selskap, som ansetter alle selv både vil kunne gi mer penger til kollektivtrafikken, bedre intern kommunikasjon og bedre arbeidsforhold.

Det er også feil å overlate drift av sentral infrastruktur til utenlandseide konsern, fordi det hindrer regional og fylkeskommunal kunnskapsutvikling og den innovasjonen NHO tydeligvis ikke mener det offentlige står for. Fylkestinget bør derfor gjøre det eneste fornuftige i desember, avslutte anbudspolitikken på bybanen.