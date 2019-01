DEBATT: I noen sammenhenger gjelder «den som tier samtykker», fordi taushet indikerer aksept. Nå må statsministeren og finansministeren på banen og melde klart fra at Per Willy Amundsen har gått for langt.

«Jeg er opptatt av at vi har en befolkningssammensetning som er bærekraftig. Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve (...) Løsningen er ikke å få en enda større jødisk befolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes. (...) Når de som har høyest fertilitet er jøder, altså at de har langt mer barneproduksjon enn det etniske nordmenn har, da må man tilpasse barnetrygden deretter».

Velkommen tilbake til 1930-tallets retorikk, men dette er nåtid og servert på TV2-nyhetene av han som inntil 17. januar i fjor var landets justisminister. Han sa akkurat det som står i sitatene ovenfor, rent bortsett fra at jeg har tatt meg den frihet å ta det som kalles «jødetesten», ved å bytte ut «ikke-vestlige innvandrere», «innvandrerbefolkning» og «somaliere» med «jøder» og «jødisk».

Staten må sørge for at den «etnisk norske befolkningen vedlikeholdes», og det gjør den ikke om innvandrere får mange barn, mener Amundsen. Ta jødetesten på den en gang til og smak på det. Det er vanskelig å tolke Amundsen på en annen måte enn at barn av ikke-vestlige innvandrere aldri blir norske. Amundsen trenger ikke si det, han trenger ikke en gang å mene det, men ute i samfunnet vil et slikt skille handle om hudfarge og religion. Så la oss bruke Amundsens partis favorittuttrykk, «kalle en spade for en spade», da handler det om rasisme og ikke noe annet.

Amundsens utspill har heldigvis vakt sterke reaksjoner. Dagens Næringsliv sier det klart og tydelig på lederplass: «Amundsen viser ikke alle mennesker verdighet. Han vil ikke ha et samfunn bygd på likeverd. Han respekterer ikke menneskers egenart. Han vil ikke ha grenser for politikk. Han flørter med det totalitære. Og han vil basere politikk på etnisk opprinnelse». Også Bergens Tidende er klare i dagens leder, om ikke like tydelige som DN.

Men fra Amundsens partileder er det dørgende stille. Det samme er det fra statsministeren. De hadde Amundsen som regjeringskollega for et år siden. Han sitter i Frps integreringsutvalg og har etter sigende spilt inn disse ideene til de pågående regjeringsforhandlingene. Så hvor er Venstre-leder Trine Skei Grande? Hvor er KrF-forhandler Kjell Ingolf Ropstad?

Så langt er det stille. Det må vel tolkes som at de ikke synes det er å nøye da? Det heter seg at «taushet er gull», men i denne saken gjelder «den som tier samtykker». Fordi likegyldighet, eller fravær av kritikk av slike rasistiske utspill, blir regnet som en aksept.

Dette er et rasistisk utsagn fra mannen som nylig var justisminister. Det kan ikke få stå uimotsagt av landets statsminister eller hans partileder. Er de i tvil om hva Amundsen faktisk har sagt, kan de jo ta «jødetesten» og deretter la fredsprisvinner og Holocaust-overlevende Elie Wiesels ord synke inn: «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet».