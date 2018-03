Jeg har opplevd mange fine fordeler av å være kvinne, og jeg blir lei meg hvis de tar slutt.

I anledning kvinnedagen og mye debatt rundt likestilling, tok jeg meg i å tenke: Hvilke fordeler har jeg av å være kvinne?

Det er faktisk ganske mange, og de begynte veldig tidlig i livet. Mitt første minne må være på chartertur med min far på 80-tallet, da jeg som femåring med blonde krøller og blå øyne fikk både oppmerksomhet og noe søtt å spise. Det var bare å smile til bartenderen, så var det gjort.

Litt senere i livet, da jeg begynte å gå ut, men ikke var gammel nok, lærte jeg kjapt at hvis jeg var pen i klærne, og gjerne med en utringning og hæler, kom jeg inn de fleste stedene. Vaktene husket meg igjen til neste gang.

Da vi var på vennetur til Syden tidlig i 20-årene hendte det mer enn en gang at min venninne og jeg fikk åpnet et kjøkken sent på kvelden for å få laget middag til oss. Jeg har mine tvil på at de hadde gjort det samme for kompisene som vi reiste med.

Fremdeles husker jeg godt da jeg kledde meg opp i trange jeans, rød jakke og rød leppestift for å prute på fliser, og for å spørre hvordan jeg skulle legge de selv. Jeg endte opp med å få halvparten av flisene gratis og mange gode tips på veien. Også for å kjøpe møbler og hvitevarer har jeg bevisst kledd meg opp i klær og sminke for å prute ned prisen.

For ikke å snakke om de mange turene ut på byen, hvor jeg ikke har brukt én krone. Det er ikke fordi jeg ber noen spandere på meg, snarere tvert imot så har jeg aldri hatt noe problem med å betale for meg selv. Men når det insisteres, takker jeg pent og mener det.

Også jobber vet jeg godt at jeg har fått fordi de passet bedre til en kvinne enn en mann, selv om det ikke sies høyt.

Jeg har flørtet og smilt for å få ekstra tips da jeg sto i bar og når jeg har servert. Jeg har gjort det fordi det gjør det gøy på jobb og gjestene følte seg vel.

Jeg har fått både roser og konfekt når jeg satt i kassen på Ica, og det har vært veldig hyggelig.

Jeg innrømmer med stolthet at jeg mange ganger har dratt stor nytte av å være kvinne, uten at jeg har gjort noe som går på bekostning av andre eller selvrespekten min.

For min egen del har jeg det helt utmerket som kvinne, og jeg kommer til å gråte om jeg en dag ikke lenger skal få oppmerksomhet for akkurat det. Jeg skal gjøre mitt beste for å kunne smile fint også som 90-åring, slik at noen kan bære matvarene hjem for meg.

Bare fordi det er litt gøy. Vi må ikke glemme å ha det gøy, flørte og kose oss uten at det skal bety så mye.

En av de få gangene jeg har kjent på å bli kritisert som mor og kvinne, var da jeg valgte å jobbe redusert etter permisjon for at mine barn ikke skulle begynne så tidlig i barnehage. Kritikken kom utelukkende fra noen andre kvinner som stilte spørsmål ved at jeg ikke bidro til samfunnet slik jeg burde.

Det har jeg heldigvis rygg til å bære, og jeg er glad for mulighetene jeg hadde med å gjøre det slik. Ikke en eneste mann stilte et kritisk spørsmål.

Misforstå meg rett, jeg er helt for både #metoo og feminisme. Jeg har også opplevd ubehagelige hendelser, der menn har indikert at jeg kan få både jobber og penger for å tåle deres pågående fremstøt. Men det har gått helt fint å avstå fra dette. Jeg har ikke noe problem med å si nei.

Nå vet jeg også at jeg har en relativt god trygghet i meg selv, og det er det ikke alle som har. Så jeg har ingen problemer med å skjønne at kvinner stadig blir stilt i situasjoner de opplever som vanskelige eller støtende.

Dette er helt enkelt for å huske på den uskyldige moroen vi har, og bør fortsette med.