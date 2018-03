Så lenge det finnes én kjøpmann og én kunde som vil handle med hverandre, bør de få lov til det.

I det frie norske samfunnet bør terskelen for å innføre forbud være høy. Ethvert forbud må være svært godt begrunnet.

Når det gjelder forbudet mot søndagsåpne butikker, er ikke argumentene gode nok. Derfor bør søndagsåpne butikker tillates.

Det er vanskelig å forstå hvordan livene våre skal være bedre av at butikkene holder stengt på søndager. Enda vanskeligere er det å forstå hvorfor det skal være det offentlige som tar denne vurderingen for oss.

Stortinget har mange viktige oppgaver, men å detaljstyre hvilke ukedager vi kan handle, bør ikke være en av dem. Noen valg må enkeltmennesket få ta selv.

Søndagsåpne butikker bør tillates fordi folk er ulike og lever ulike liv. Hvordan vi bruker søndagene våre er det ikke nødvendig å lovregulere. Dette klarer vi fint å finne ut av på egen hånd. De som ønsker å handle på søndager bør få lov til det, og de som ikke ønsker det, skal selvfølgelig få slippe.

Vanskeligere trenger ikke denne saken å være.

Søndagsåpne butikker er ikke er et onde som vi trenger å bli beskyttet mot, men en mulighet til å bestemme litt mer over vår egen uke.

Friheten til å handle bør gjelde hele uken. Så lenge det finnes én kjøpmann og én kunde som ønsker å handle med hverandre, bør de få lov til det. En handel som begge parter vinner på, er det ikke riktig av storsamfunnet å stoppe.

I et samfunn som skiller mellom stat og religion er det heller ingen logisk grunn til at denne friheten skal være begrenset til seks av ukens syv dager.

Jeg tviler ikke på at det ligger gode intensjoner bak forbudet, men det er likevel på tide at overbeskyttende politikere innser at forbudet verken er liberalt eller nødvendig.

Det burde være åpenbart at folk selv skal få bestemme om de ønsker å kjøpe inn ukens matforsyninger på lørdag og gå på tur på søndag – eller om de ønsker å gjøre det i motsatt rekkefølge.