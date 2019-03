Hvorfor må vi ha så mye lekser?

DEBATT: Å lære vekk er lærerne sin jobb, ikke foreldre sin.

SLAPPE AV: Ungdom trenger også å slappe av. Se på film og spille spill, skriver Aleksander Didriksen Stensbø og Hamza Toorkhil.

Aleksander Didriksen Stensbø

Hamza Toorkhil

Det første vi må gjøre når vi kommer hjem fra skolen er lekser. Dette synes ikke vi er riktig. Vi er glad i skolen, men vi er ikke glad i lekser. Det blir over syv timer med skole hver dag.

En ting som ikke er bra med lekser, er at de stjeler fritid. Ungdom trenger også å slappe av. Se på film og spille spill. Det blir mer og mer vanlig at ungdom får hodepine og psykiske problemer. Dette kan komme av mye stress, og mindre lekser kan hjelpe. Ungdom trenger å gjøre noe annet enn skolearbeid for å bli klar for skolen neste dag.

Noen barn får ikke hjelp hjemme. Noen foreldre har jobber som gjør at de har sene vakter, og har derfor ikke tid til å hjelpe barna sine. Andre har mange søsken som trenger hjelp, og derfor har ikke foreldrene tid til å hjelpe dem så mye.

Kanskje foreldrene ikke har lært like mye på skolen som vi lærer. For eksempel er det noen foreldre som ikke kan norsk fordi de kommer fra et annet land. Andre har kanskje lært helt andre ting for eksempel i samfunnsfag. Dette kan gjøre at elevene blir stresset og at de ikke får gjort noe. De kan også få mange anmerkninger.

Å lære vekk er lærerne sin jobb, ikke foreldrene sin jobb. Hvorfor må vi ha så mye lekser?

Innlegget er skrevet av elever på 8. trinn på Hop skole.