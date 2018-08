Det er ikke etnisk rensing å påføre bilistene bompenger, selv om du synes det er kjipt.

Antall medlemmer i norske partier synker, Høyre og Frp har for eksempel hver mistet 20 prosent av sine medlemmer. Jeg tror det har noe med hvordan vi diskuterer med hverandre å gjøre.

I kommentarfeltet under lederen hvor BT skriver at rushavgift faktisk virker, uttaler en leser at «BT er kjøpt og betalt av bergenspolitikeren». En annen skriver at «man får etnisk renset Bergen for vanlige bilister»

I annen en sak om bompenger skriver en at «De som er oppegående mennesker kan ikke stemme på noe parti lenger, dere er kun ute etter maktposisjoner og gir blaffen i Norge og det norske folk uansett hva dere sier». I andre kommentarfelt kommer voksne mennesker med graverende personangrep eller trusler om vold mot dem som tør å si sin mening.

Dette er et demokratisk problem. Vi kan ikke ha et debattmiljø som gjør at folk kvier seg for å delta i diskusjonen, eller gjør at folk ikke tør delta i det politiske organisasjonslivet.

Jo færre som engasjerer seg i politikken, jo dårligere blir det demokratiske grunnlaget for avgjørelsene som blir tatt.

I lokalpolitikken er det ofte motstanderne av noe som er skarpest i språket. Som for eksempel bilisten som er lei av å betale bompenger, eller pensjonisten som ikke vil ha Bybanen over bryggen.

I tillegg er det de som oftest kommer med uriktige opplysninger som feilbedømmer hvor flertallet ligger i en sak, og som mistror politikere, politiske beslutninger og kompromisser.

I virkeligheten er nesten ingen av politikerne betalt, men stiller frivillig opp for partiet sitt, enten det heter Frp, Sp eller Rødt. Det er fordi vi alle ønsker å skape et best mulig samfunn. Mange av oss bruker hundrevis av timer i året på politisk arbeid.

Her er noen forslag til bergenske debattvettregler:

1. Ikke overdriv posisjonen din. Det å bruke uttrykk fra andre verdenskrig, som fascisme eller etnisk rensing, egner seg ikke til overført betydning. Det er ikke etnisk rensing å påføre bilistene bompenger, selv om du synes det er kjipt. Vi har heller ingen politiske tilfeller som minner om nordkoreanske forhold i Bergen.

2. Angrip ballen, ikke mannen. Du kjenner mest sannsynlig ikke den du diskuterer med. Du både kan og bør uttale deg når du er uenig med noen, men de er ikke idioter fordi de har et annet synspunkt enn deg.

3. Undersøk før du uttaler deg. Mener du at alle bompengene i Bergen går til utbygging av Bybanen, så finn skriftlige kilder på det. På den måten finner du kanskje ut at synspunktet ditt faktisk ikke stemmer, eller du kan være enda sikrere i din sak.

4. Ikke mistro debattmotstanderen din sine motiver selv om han/hun tilhører et annet politisk miljø enn deg. De aller fleste som driver med politikk gjør det av ideelle årsaker.

5. Gå inn i en debatt med åpent sinn. Kanskje kan du lære noe av den du diskuterer med.

6. Ikke kall andre mennesker landssvikere eller liknende, med mindre den du omtaler har solgt graderte, militære hemmeligheter til en fremmed stat.