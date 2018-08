Norsk narkotikapolitikk har feilet over flere år.

Den evige floskelen om «en mer human narkotikapolitikk» blir fulgt opp av regjeringen. Vi varslet i regjeringserklæringen en reell rusreform, og nå leverer vi. Det overrasker ikke at konkrete tiltak nå møtes med stor motstand.

Norsk narkotikapolitikk har feilet over flere år. Antall overdosedødsfall i Oslo og Bergen er skrekkelige eksempler på det. Norge må bort fra en ruspolitikk som kriminaliserer, marginaliserer og stigmatiserer personer som bruker narkotika.

Nylig ble det klart at regjeringen ønsker et prøveprosjekt hvor våre tyngste misbrukere skal kunne tilbys heroinassistert behandling. Enkelte mener at vi med et slikt grep «gir opp de rusavhengige». Det er feil.

Vi gir muligheten til at noen få av våre tyngste misbrukere kan få en bedre hverdag. Et noe mer anstendig liv. Det er en politikk vi burde ha mer av i Norge, ikke mindre.

Hvordan tilbudet skal fungere og hvem som skal få tilbudet, utredes nå av Helsedirektoratet. Vi jubler over regjeringens vilje til å tenke nytt i ruspolitikken. Bergen kan nå få enda et tiltak som sikrer et bedre liv for de som virkelig ikke har råd til nye år med politiske floskler uten handling.