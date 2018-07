Det må vi utnytte.

Tenk deg at du leier ut en stor hage for en billig penge til et selskap. Hver dag fylles hagen av folk som forsøpler og sliter på gresset.

Etter hvert blir du lei av rydding og støy, og du ser for deg å begrense antallet som slippes inn i hagen. Aller helst ville du lagt noe kunstgress, men det har du ikke råd til. Hva gjør du? Skal du ta opp et lån?

Nei, den enkle løsningen er selvsagt å ta bedre betalt. Da kommer det færre folk, du kan leie inn noen til å rengjøre, og du har masse penger til kunstgresset.

Så enkel er løsningen med cruiseturistene også.

En gjennomgang av prisene på cruise og regnskap til cruiserederiene viser at de ikke er gnitaluser. Et gjennomsnittlig ukecruise til Norge koster 18.000 kroner pr. person. Det er 30 prosent mer enn et tilsvarende cruise til Middelhavet.

Cruiseturistene bruker mye penger mens de ferierer. Regnskapene fra cruiserederiene viser at de i gjennomsnitt bruker 30-40 prosent ekstra om bord.

Noe av det kan være eksklusive drikker, men det meste er utflukter i land.

Det er anslått at det kommer 600.000 cruisepassasjerer i året til Bergen. Det betyr at cruiserederiene får mer enn 10 milliarder kroner i inntekter på disse cruisene. Det er mye. Svært mye.

I tillegg bruker altså passasjerene nesten 4 milliarder kroner på utflukter og andre tjenester.

Bergen er ikke ett av flere steder i Norge. Det er faktisk det viktigste stedet. Bergen står nemlig på listen over 90 prosent av cruisene som besøker Norge.

Disse tallene forteller at cruise til Norge er viktig for cruiserederiene, og at et Norgescruise uten Bergen ikke er et alternativ. Et cruise som gikk til Oslo, Drammen og Horten ville neppe ha lokket mange turister.

Den enkle løsningen er å ta bedre betalt.

I dag drypper det noe på Bergen Havn. De har tidligere opplyst at de samlede inntektene er 21 millioner kroner i året fra cruisenæringen. Det er beskjedne 1,5 promille av de samlede inntektene fra cruisene.

Dersom Bergen skal bekoste landstrøm, ender vi nok reelt sett opp med å tape penger. Det er kjipt.

Først av alt bør Bergen Havn øke kostnaden ved å legge til. Ved å femdoble avgiftene, får man inn flere titalls millioner kroner ekstra, i tillegg til at man unngår å regulere antall skip som kommer inn.

Det kanskje viktigste tiltaket er å kreve at lokale bedrifter arrangerer utflukter. Utfluktene er dyre. Cruiseselskapene utnytter det faktum at passasjerene ikke vet nøyaktig hvor langt båten ligger unna sentrum og redselen for å ikke nå tilbake til avgang.

Den billigste utflukten for en cruiseturist som kommer med Costa cruise til Bergen, er en tur til Fløien. Den koster 475 kroner. Dersom de skal se seg litt om i byen også, stiger prisen til 670 kroner. En heldagstur med tog rundt på Vestlandet koster nesten 1700 kroner.

De samlede inntektene fra disse utfluktene er trolig på flere hundrede millioner kroner i året.

Det samme konseptet kan brukes ved landstrøm. En kan innføre tvungen bruk og la cruiseselskapene dekke alle kostnadene.

Cruiseturismen kan altså omdannes fra et problem til en næring som gir oss midler til å videreutvikle byen. Det beste av alt er at dette virker, og at det kan gjøres raskt.

Det er vanskelig å forstå hvorfor cruiseselskapene stikker av med verdiskapningen til cruiseturistene. Avsløringene til BT i Cruise-saken kan indikere at ikke alle har sett på cruiseselskapene som en forhandlingsmotpart.