Du ville blitt drept for det du tror på

Mye av det vi ser på som rart i dag, vil være sant og naturlig i fremtiden.

UTENFOR BOKSEN: Det er mye rart på Alternativmessen, men her finnes også kreativ tenkning og nye løsninger, mener innsenderen. Bildet er fra messen i Grieghallen i 2015. Foto: Vegar Valde

Henning Jon Grini Forfatter

Publisert: Publisert 18. mars 2019 07:00







Nesten alle vi som lever i dag hadde blitt fengslet, drept, ydmyket eller latterliggjort om vi hadde levd i middelalderen.

Hvorfor? Fordi vi hevder at jorden er rund og ikke universets sentrum. Fordi vi synes det er helt greit at homofile og lesbiske gifter seg. Eller at kvinner kan bli prester. Fordi vi hevder vi kan snakke med og se personer direkte på små og store skjermer fra den andre siden av kloden.

Vi hadde sikkert alle vært ute å kjøre om vi sa at vi har fløyet i luften med flygende gjenstander, eller at mennesker har vært på månen. Antakelig ville det være best å holde kjeft!

VÅR FORTID: Det ville neppe ha gått deg vel hvis du reiste tilbake i tid og fortalte om overbevisningene dine, mener innsenderen. Illustrasjon: Scholeus-stikket, Bergen i år 1580.

Vil det ikke da være naturlig å tenke seg at en god del av det mange ser på som rart og på viddene i dag, vil være sant og naturlig i fremtiden?

Kan det være at de som tror det eksisterer liv, og gjerne intelligent liv, andre steder i universet kanskje har rett? Kan noen av dem som hevder de har sett ufoer, faktisk ha gjort det? Kan det være at mange er blitt friske av alternative metoder? Kan det være at de som hevder de kan kommunisere med «den andre siden», faktisk gjør det? I hvert fall noen av dem?

Les også Les også: Denne mystiske ringen i havgapet har forundret folk i 40 år

22. mars begynner Alternativmessen i Bergen. Ja, det er mye «rart» som foregår på messene, jeg har selv vært på mange av dem og skal holde foredrag på den kommende.

Selv om profittjaget har kommet snikende inn også der, og enkelte aktører dessverre ikke driver seriøst, er det likevel mye messene bidrar til. Mange tenker utenfor boksen og har ideer, forslag og innovasjoner som bringer verden fremover. Mange er også opptatt av å utvikle seg, og et stort antall er bekymret over klimaendringene og opptatt av jordens fremtid.

Aldri før har vi hatt så stort behov for kreativ tenkning og nye løsninger som nå, og mye av dette har sitt utspring fra disse messene.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg