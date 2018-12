Hvor går grensen, når skal vi gjøre det, hvem skal vi gjøre det med, og ikke minst hvor lenge skal vi gjøre det?

Så var vi der igjen, den tiden av året da det topper seg, og elefanten i rommet dukker opp med vesentlig større hyppighet enn ellers i året. Vi står der ansikt til ansikt. Praten er unnagjort, og det er helt stille. Det er som om luften dirrer mellom oss.

Skal, skal ikke. Er det forventet at jeg gjør det, eller er det tvert imot helt upassende? Hvor går grensen, når skal vi gjøre det, hvem skal vi gjøre det med, og ikke minst hvor lenge skal vi gjøre det? De sosiale normene rundt dette er i høyeste grad ufullstendige og underkommunisert.

Jeg er oppvokst på en gård på en øy, der var det hardt arbeid og nøkternhet som gjaldt. Klemming var ikke en aktivitet vi drev med i utstrakt grad. Det var kun ved helt spesielle anledninger man klemte, og det var definitivt ikke hvem som helst man klemte.

Men så flyttet jeg til storbyen Bergen, og jeg skjønte umiddelbart at her er det helt andre regler som gjelder. Her er klemming en stor greie, i alle fall for enkelte. Litt for stor ville kanskje noen si. Jeg skjønte fort at her hadde jeg noe å lære.

Etter hvert som jeg beveget meg inn på dette ukjente og til dels skumle feltet, oppdaget jeg at det var langt fra så enkelt som jeg først hadde antatt. De uskrevne reglene rundt klemming er svært diffuse, og det virker som alle har sin egen versjon av regelsettet.

Noen har en veldig tydelig tilnærming til klemming. De kommer mot deg med bestemt gange, og lenge før de er fremme ved målet, heves armene ut fra siden. Du vet lenge før klemmen treffer hva som kommer til å skje. Disse menneskene klemmer ofte, de klemmer hardt og de klemmer gjerne lenge. De er en befrielse: Du vet akkurat hva du har å forholde deg til, og det er bare å la seg rive helt og holdent med.

Så har du den andre situasjonen. Der det for deg er helt tydelig at her skal det klemmes, det er åpenbart en klemmesituasjon. Du går med trygge skritt mot mottakeren og hever selvsikkert armene ut fra siden når du nærmer deg. Men så, når du er helt fremme ved målet og armene er begynt å bevege seg i en bue fremover, står vedkommende der med begge armene hengende helt livløse ned langs siden. Det er ikke antydning til bevegelse, og det er helt tydelig at det siste de har sett for seg, er en klem.

Hva gjør du da? Skal du trekke deg, la armene sige ned igjen og innse at du har tabbet deg ut? Eller skal du stå løpet ut, trampe inn i den andres private sfære, og late som om dine sosiale antenner ikke fanget opp signalene?

Hvem skal man egentlig klemme, og når blir det for mye? Skal man klemme folk man møter for første gang, eller bare de man treffer for siste gang? Skal man klemme sjefen når man går på ferie? Eller er det kanskje opp til sjefen å bestemme? Og hva med klemming av kolleger av det motsatt kjønn, er reglene der de samme som for kolleger av samme kjønn?

Jeg fant etter hvert ut at det beste var å bare kaste seg ut i det. Jeg hoppet i det med begge beina, og i dag er jeg, mot alle odds, en skikkelig klemmer. Jeg klemmer både titt og ofte, og jeg setter pris på en god klem tilbake. Min erfaring er at en klem sjelden gjør stor skade, så jeg er villig til å ta risikoen.

I dag hadde jeg siste dag på kontoret der jeg har jobbet på i seks år. Jeg klemte i vei, på nære og fjerne kolleger, alt gikk som smurt, og jeg følte at dette mestret jeg. Så traff jeg på damen som vasker hos oss, og usikkerheten meldte seg umiddelbart. Hva skulle jeg gjøre? Hva tenkte hun om dette, ville hun føle seg ekskludert om jeg ikke gjorde det, eller var min relasjon til henne så svak at det ville føles som et overtramp om jeg gjorde det?

Jeg lot det stå til, tok sats og kastet meg ut i en skikkelig klem. Det var en relativt kort klem. Jeg trakk meg tilbake i god tid, og gjorde en rask vurdering av damens respons. Hun smilte og strålte, og det var helt tydelig at hun virkelig satte pris på klemmen. Jeg konkluderte med at det er bedre med en klem for mye enn en klem for lite.

Så klem i vei, julen er en god tid for øvelse, i julen slår en klem aldri feil!

Riktig god jul! Klem fra meg.

