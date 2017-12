Alvorlig omsorgssvikt omfatter mer en bare overgrep, og det er ikke nødvendig å identifisere ytre tegn på skade eller at barnet forteller.

Kronikken til Bente Ohnstad «Det er ikke alltid riktig å melde fra til Barnevernet» tar opp et viktig tema: Offentlige myndigheters meldeplikt til barnevernet, men teksten fremstår unyansert og kan skape forvirring om terskelen til å melde fra ved bekymring for et barn.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For at barneverntjenesten skal kunne bidra til at barn får gode oppvekstvilkår, er de avhengige av at helsetjenester, skole, barnehage og andre som er bekymret for barn melder fra på et tidlig stadium. Offentlig ansatte skal ikke vente med å melde til omsorgssvikten har en så alvorlig karakter at det er risiko for barnets fysiske eller psykiske helse.

Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er uten tvil en av de største truslene mot folkehelsen. I arbeidet med NOU 2017:12 fant utvalget at det offentlige i de fleste av sakene hadde nok av indikasjoner på at noe var galt og at det skulle vært meldt bekymring i mye større grad og fra flere aktører. Når det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep, er det viktig å melde fra uten involvering av foresatte.

I kronikken gis det inntrykk av at terskelen for meldeplikt er vesentlig høyere enn lovens vilkår. Alvorlig omsorgssvikt omfatter mer en bare overgrep, og det er ikke nødvendig å identifisere ytre tegn på skade eller at barnet forteller. Meldeplikt foreligger også dersom man får opplysninger om hendelser som indikerer at barnets omsorgspersoner er ute av stand til å ivareta barnets behov for omsorg og trygghet. Den som melder bekymring skal ikke vurdere hvilke tiltak det er behov for, og om vilkårene for tiltak etter barnevernloven foreligger.

I dommen Ohnstad viser til er det åpenbart at legen hadde meldeplikt, ettersom det var mistanke om vold mot spebarn.