Er det kommunens oppgave å gjøre dårlige prosjekter mindre dårlig?

Politikerne i Kvam har, mot rådmannens råd, valgt å støtte Hardangerbadet. Dermed øker sannsynligheten for realisering.

Dette får en til å undre hva politikerne ser som ikke rådmannen ser?

Jeg er enig i at Øystese trenger en attraktivitet for å ikke komme ytterligere i skyggen av Norheimsund. Jeg unner innbyggerne et nytt badeland. Men jeg unner ikke innbyggerne en skatteøkning, forverring i tjenestetilbudet, eller fremtidige kvemminger å slite med en forverret kommuneøkonomi.

Rent økonomisk var og er Hardangerbadet en dårlig idé. Private investorer har skjønt at dersom de kan få kommunen på kroken i rollen som investor og storkunde, vil de kunne realisere en investering med sikker avkastning. Men er det kommunens oppgave å gjøre dårlige prosjekter mindre dårlig?

En gjennomgang av prosjektet da det først kom opp, viste at inntektssiden var i det optimistiske laget.

Nå ser vi at prosjektet forutsetter

at 750 brukere (snaut 20 prosent av innbyggerne i Norheimsund og Øystese) må betale 3800 kroner for et årsabonnement (som er ti ganger høyere enn hva de betaler i dag) at kommunen går inn med 24 millioner i kapital. I tillegg kommer to millioner for tomt og ti millioner i underskuddsgaranti et årlig driftstilskudd på én million at kommunen skal være en storkunde av Hardangerbadet.

Når vi vet at Hardangerfjord hotell, gikk konkurs på grunn av sviktende inntekter, sier dette litt om kundegrunnlaget og økonomien i prosjektet.

Rådmannens innvending var at kommunens økonomi er svært anstrengt med en stor gjeld og at eventuelle frie midler kunne brukes til nedbetaling av gjeld – et klokt råd. Når politikerne valgte å overstyre rådmannen må det være fordi de har skjønt noe rådmannen ikke har skjønt.

Mest sannsynlig er det motsatt.

Min prediksjon er at rådmannen snart må, av hensyn til kommunens økonomi, heve eiendomsskatten og avgiften på andre kommunale tjenester. Da har vi at innbyggerne og hyttefolket må bære byrden av en populistisk politisk beslutning.

Ironien er at mens innbyggerne valgte politikerne, verken har eller hadde hyttefolket noe de skulle sagt.