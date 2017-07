Det er på tide vi tar til ordet for avkriminalisering av narkotika.

Mye positivt har skjedd i ruspolitikken de siste årene. Her i Bergen har vi hatt innføring av sprøyterom på Strax-huset, mindre utenlandske selgere og overdosedødsfallene har til dels blitt litt lavere. Men å endre kulturen i rusmiljøet tar tid. Jeg stiller meg bak lederen i Bergens Tidende 19. juli, som spør: «Hva er alternativet?»

Som konservativ har jeg aldri hatt troen på et utopisk samfunn der alle oppfører seg, tenker eller handler på en bestemt måte. Forskning og tilgjengelig empiri tilsier at forbudet ikke fungerer. Likevel opprettholdes illusjonen om at utopien kan oppnås, også her i Norge. Her har mangelen bare vært tid, penger, handlingskampanjer og riktig mengde straff for å avskrekke nye misbrukere.

For å se norske myndigheters holdning til narkotika trenger vi ikke å se lengre enn til tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp). I NRK-programmet «Folkeopplysningen» ble han konfrontert av programlederen med det alle internasjonale rusforskere er enige om: Cannabis er ikke så farlig, spesielt sammenlignet med alkohol. Anundsen mente han satt på overveldende forskning som mente det motsatte. Han fant frem en upublisert svensk masteroppgave, en avisartikkel og en forskningsartikkel som handlet om noe helt annet. Justisdepartementet, som skal ha ansvar for å opprettholde lover, klarer ikke å begrunne hvorfor de eksisterer i utgangspunktet.

Myndighetene ønsker å gi et klart signal om at narkotika er farlig. Problemet er at det alltid vil være et marked for narkotika. Dette styres nå av kriminelle, og slik har det vært i 50 år. Så langt har flere millioner mennesker dødd som følge av narkotikarelaterte konflikter, og flere milliarder kroner har blitt brukt for å opprettholde et forbud som verken har eller noen gang kommer til å fungere.

Av alle som sitter fengslet i dag er rundt 30 prosent dømt for brudd på norsk narkotikalovgivning. Igjen har over to tredjedeler av alle innsatte, tidligere eller nåværende, alvorlige rusproblemer. I flere tilfeller får narkotikaovertredelser strengere straff enn grove voldshandlinger, til og med drap. Ser man til andre land i Europa, finner man ingen sammenheng mellom en streng narkotikapolitikk og et redusert misbruk. Det er da ikke urimelig å påstå at bevisbyrden i denne debatten ligger på dem som vil opprettholde forbudet.

Vi har et gratis og kompetent helsevesen. Tiltakene for aktivitet, bolig og jobb er til stede i kommunene, som skal fungere som et godt ettervern. Vi burde vært best i klassen. I stedet er det vi som sitter på bakerste rad med de verste resultatene: Bare i Norge dør over 250 mennesker hvert eneste år av overdoser. Dette er en konsekvens av tanken om et narkotikafritt samfunn. Det er åpenbart at ruspolitikken er feilslått, og at noe må gjøres.

Derfor mener jeg at vi må endre kursen i narkotikapolitikken. Vi må tenkte nytt og liberalisere. Det er på tide vi tar til ordet for avkriminalisering av narkotika.