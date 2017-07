Hvordan ville du reagert dersom en vilt fremmed i kassen på nærbutikken noterte når du handlet og hvilke varer du kjøpte?

Tenk deg at vedkommende kjente navnet ditt, adressen din og fikk med seg hver minste detalj, hver eneste handletur. Etter en tid viste det seg at den fremmede var så snill at han, aller nådigst, ga deg avslag i prisen på enkelte varer du handlet ofte.

Eller hva ville du gjort dersom en totalt ukjent konstant satt i baksetet i bilen din? Mannen dokumenterte møysommelig all avvikende atferd. Selv den minste bråbrems eller overskridelse av fartsgrensen ble fanget opp av falkeblikket. Opplysningene ble sendt inn til forsikringsselskapet ditt. Basert på disse fastsatte man så, i sin uransakelige visdom, premien din.

Ingen av oss ville vel godtatt noe slikt. Men hva skjer når kyniske profitører pakker inn det som i realiteten er invaderende overvåking i tilsynelatende ufarlige apper?

Dagligvarekjeder og forsikringsselskap markedsfører i disse dager en rekke app-tjenester med potensielle fordeler for forbrukeren. Alt man trenger å gjøre for å få del i herligheten, er å akseptere vilkår om blant annet lagring og bruk av private opplysninger. Dette godtar vi uten å blunke. Så starter overvåkingen, som de facto er like frastøtende som i tankeeksperimentet. Forbrukerne har like mye å tjene på dette, som indianerne i Amerika profitterte på glassperlene man kjøpte av den hvite mann.

Men bør ikke forbrukere, i avtalefrihetens navn, ha anledning til å samtykke til overvåking? Jo, til en viss grad. Mitt poeng er at rammene for avtalefriheten bør bli snevrere. På lignende måte som at utleier og leietaker ikke kan avtale dårligere vilkår for leietaker, enn husleielovens regler – selv om begge parter måtte ønske dette. Avtalefriheten er ikke absolutt, fordi det er behov for å beskytte den svake part. Det er nå tid for å stramme inn reguleringen av private selskaps muligheter for å overvåke forbrukere.