Da jeg var liten leste jeg boken «Da Per var ku» av Thorbjørn Egner. Hvis du ikke har lest den så kan du trygt si at tittelen røper mye. Det handler om en total og dramatisk forvandling av Per, og den dag i dag tenker jeg ofte: «Hva i alle dager var det som skjedde der? Er det mulig?» Når det er sagt, så tror jeg egentlig det er mange som har en sånn «Da Per ble ku»-opplevelse i Bergen nå om dagen. Nå når den kjære byen vår holder på å bli en ekte sykkelby. Jeg mener – hvem skulle trodd det?

Men bare for å ta tingene litt fra starten av.

Bilene har eid byen vår. Du skal ikke bla lenge i historiske bilder fra Bergen før du ser at bilene sto tett parkert både på Festplassen og Torgallmenningen. Helt meningsløst selvfølgelig. Av en eller annen grunn var det greit at folk plasserte sine private eiendeler midt i fellesrommet. Og man ser knapt en sykkel. Og hvorfor skulle man sykle? Vi har jo verdens vakreste by, men har vi fått noe gratis fra naturen når det gjelder tilrettelegging for sykling? Nei. Er sykling tvert imot nesten naturstridig her? Ja. Helt alvorlig – du må jo ha en sykkel med minst 50 gir, med mindre du har tenkt til å sykle frem og tilbake langs bryggen. Og bremsene bør du sjekke jevnlig. Birkelundsbakken nedover, for eksempel. Bare nevner det. Du skjønner tegningen. Og hvis du først bestemmer deg for å sykle til jobb, kan du være sikker på at det regner den dagen. Som det gjør 300 dager i året.

Bergensere som syklet til jobb på 80-tallet, for eksempel. De må jo ha vært steintøffe. De hadde ikke hjelm og kompresjonstøy engang.

Sykkelfelt fantes ikke. Men konflikter med sinte bilister hadde de allerede den gangen. Og bilistene har alltid vært øverst i næringskjeden i trafikken. Syklistene har vært en utskjelt og latterliggjort gruppe. Hvis du tviler så er det bare å lese kommentarfeltet på neste nyhetssak som omhandler syklister. Eller du kan se på bilene som står parkert i sykkelfeltet rundt forbi. Særlig rundt Kringsjå. Parkering i sykkelfeltet er en effektiv måte å vise avsky mot syklistene på. Tenk hvis syklistene skulle lagt fra seg sykkelen på motorveien?

Bare nevner det.

I utgangspunktet virker det lurere å kjøre bil rundt forbi. Med myke seter og musikk fra DAB-radioen. Og varm kaffe i en kopp i koppholderen. Med matpakken i passasjersetet. Trygt og deilig sitter man der. Mens man kjenner statusen bre seg i kroppen. I hvert fall hvis man kjører en svær SUV. Og det hadde vært perfekt om det ikke var for det at man satt bom fast i morgenrushet. Man kommer ikke av flekken. Det er jo det som er problemet. Og da stiger frustrasjonen og blodtrykket. Dessverre er det fullstendig unaturlig for en menneskekropp å sitte helt i ro i et varmt sete mens man stresser. Før eller siden ryker et eller annet inni der.

Karl Morten Bårdsen

Men se hva som skjer nå. Det er jo en revolusjon i byen vår. Veier blir stengt ned, parkeringsplasser beslaglagt til fordel for kollektivtransport. Sakte, men sikkert er det blitt bedre og bedre å sykle. Sykkelfelt er dukket opp og man har fått sykkelparkeringer. Birkelundsbakken er like bratt, men man har fått elsykler. Bilistene havner stadig lenger ned i næringskjeden. Du kunne sikkert sagt at bilistene ble jaget som kveg rundt i byen, men med alle disse gjerdene så er det mer riktig å si at de blir satt i bås. Og plutselig ble det flaut å kjøre rundt i svære doninger. Dessuten må du ha hovedfag i logistikk for å klare å manøvrere deg rundt i sentrum. Derfor er det også vakkert at en bilprodusent – som ikke har elbil i sin portefølje – har spandert et tre-etasjers bilmonument på Vågsallmenningen. Bilene er stablet i tre etasjer for å symbolisere at bilene nå blir lagt på hyllen.

Syklistene derimot kommer til å ha heltestatus etter sykkelfesten vi skal ha nå. Illsinte bilister kommer til å gå fra kasting av ukvemsord til å kaste roseblader i sykkelfeltene. Stakkars alle bergensere som har valgt å reise utenbys. De kommer til å slite i lunsjen de neste 30 årene. Hva skal de snakke om liksom?

Karl Morten Bårdsen

Når det gjelder selve sykkelsporten så virker det ganske komplisert. Det er mye taktikk der ute, men man behøver ikke ha all verdens kunnskap, spør du meg. Hvis man ikke har peiling på sykkelsport så er det bare å fokusere på festen. Det er nesten som å bli invitert i bryllup der man ikke kjenner brudeparet så godt. Man kan ha det knallgøy likevel.

Jeg tok dessuten dette nydelige bildet av ettermiddagsrushet i sentrum i går. Et typisk «Da Per var ku»-bilde. Ugjenkjennelig. Bergen er blitt en sykkelby. Og det er vakkert.