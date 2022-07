Vonett og Eviny – kva er det?

Denne uskikken har òg råka Vestlandet.

BKK har endra namn til Eviny. Det nye namnet er heilt uforståeleg, meiner innsendaren.

Levald J. Aarhus Evanger

BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) og Voss Energi har i samsvar med nytt regelverk delt verksemda i ein produksjonsdel og ein distribusjonsdel. Kvar del skal ha eige namn.

Dei fleste ynskjer vel at det skal gå fram av namnet kva ei verksemd driv med. Språkrådet tilrår dette på det sterkaste.

No er det av ein eller annan merkeleg grunn kome ein ny namneskikk. Det skal ikkje gå fram av namnet kva verksemda driv med. (Sjå saueflokken: O, Equinor, Nortura, Vy, Entra, Cermaq, Mesta, Oslo Met.)

Denne uskikken har no og råka Vestlandet. At sindige vestlendingar og vossingar har falle så djupt, er uforståeleg. I samsvar med tidsånda har BKK og elverket på Voss fylgt det nye «regelverket» og laga to heilt uforståelege namn på verksemdene: Eviny og Vonett.

BKK, som fekk nytt namn først, kutta ut ein «g» i uttrykket «evig ny» og fekk firmanamnet Eviny. Elverket på Voss har brukt same teknikk og kutta ut to s-ar i det greie namnet Voss nett og fått namnet Vonett. Hos BKK er det produksjonsdelen som har fått nytt namn, på Voss er det nettdelen.

Namnemakarane er allsidige. Dei nye namna gir, slik det no skal vera, ingen identifikasjon på kva verksemdene driv med. Det er som sagt sterkt i strid med det Språkrådet tilrår, og det folk flest ynskjer.

Namnet Vonett uttrykkjer kanskje ei umedveten von om høg nettleige? Er Eviny eit undertrykt ynskje om store nedbørsmengder og høge straumprisar?

Kostnaden med eit namnebyte kan vera i hundremillionarsklassen. Utgiftene skal dekkjast inn. Kven er det så som til slutt må betala for idiotiet?

August er ein av dei mest kjende romanfigurane hos forfattaren Knut Hamsun. Han er ein avvikar, ein Peer Gynt. Pressa inn i ein springande saueflokk fell han utfor eit stup og slår seg i hel saman med sauene.

Mange verksemder er fanga i den store namnespråksaueflokken. Dei døyper seg med idiotiske, uforståelege tullenamn og går utfor eit språkstup.

