Marhaug og Rødt sviktet folk i Sandviken, åsabuene og miljøet

Sofie Marhaug (bildet) og partiet Rødt er lite populære i Ap etter å ha bidratt til å avsette Roger Valhammers byråd.

De brøt et klart løfte til velgerne.

Espen Edvardsen Leder av Bergenhus Arbeiderpartilag

«Rødt vil aldri føre en politikk som hindrer kontinuerlig utbygging av bybanen nordover!» skrev førstekandidat Sofie Marhaug selvsikkert i et innlegg i BT 30.08.19.

Men hun gikk samtidig til valg på et program hvor det sto at: «bybane mot Bergen nord skal gå i tunnel gjennom Bergen sentrum, ikke over Bryggen». Flere påpekte i 2019-valgkampen at dette var en selvmotsigelse. Det litteraturviteren Marhaug i et essay kanskje kunne kalt for et paradoks.

Bybanen kan dessverre ikke vandre slentrende gjennom byen som et essay styrt av lærde innfall og innskytelser. Å bygge bybane krever kjedelige utredninger med analyser av stein, gjørme og grunnvann.

Det er gjort flere slike utredninger. De konkluderer med at det er mulig å bygge en eller annen form for tunnel, men det er dyrere å bygge og drive enn en åpen trase. Og det er mer sannsynlig at sprenging og driving av tunnel vil føre til større skader på kulturhistorisk unikt materiale enn det å bygge på overflaten.

Videre er det et ubestridt faktum at en bane med holdeplasser på overflaten er den mest universelt tilgjengelige.

Espen Edvardsen (Ap) kritiserer Rødt etter tunnelvedtaket i bystyret onsdag kveld.

Stortingsrepresentanten og litteraturviteren Sofie Marhaug, og flertallet av Rødts medlemmer, har valgt å se vekk fra disse omfattende innvendingene mot en tunnel. De har prioritert løftet om tunnel fremfor en kontinuerlig utbygging av bybane. Det er en ærlig sak, men det er også åpenbart at de da bryter ett av de to løftene de ga til velgerne sine.

Det vil ikke overraske meg om Marhaug eller andre mener at dette innlegget er «bøllete» eller utsetter partiet for et «press», slik en rekke av innvendingene mot partiets bybanestandpunkt er blitt møtt av Marhaug og andre i partiet hennes.

Til dette er det bare å minne om at Rødt har ført en vellykket valgkamp der hovedbudskapet har vært at de nettopp skal «presse Ap». I VG 13.08.21 ville partileder Bjørnar Moxnes til og med ha SV med på presset mot Ap.

I et åpent demokrati bør det selvsagt være slik at politiske partier tåler å bli kritisert og utfordret, og det bør selvsagt også gjelde Rødt i Bergen.