Nei til Black Friday, ja til verdens kjøpefrie dag

Det finnes langt bedre ting i livet å glede seg over enn en grisebillig ny flatskjerm.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

26. november foregår to vidt forskjellige merkedager: Black Friday og verdens kjøpefrie dag. For de av oss som er opptatt av klodens ve og vel, er det åpenbart hvilken dag vi bør markere. Black Friday (eller dens storebror, Black Week) er enda en merkedag fra USA som har som formål at vi skal øke vårt allerede skyhøye forbruk.

Dersom alle hadde forbrukt like mye som en nordmann, hadde vi trengt 3,6 jordkloder. Vårt skyhøye forbruk er en del av årsaken til at vi står i en klima- og naturkrise og er et resultat av feilslått politikk. Vi må sette en stopper for det enorme kjøpepresset som bergensere bombarderes med, og heller tilby mer gjenbruk, deleløsninger og kulturopplevelser.

«Vårt skyhøye forbruk er en del av årsaken til at vi står i en klima- og naturkrise», skriver Mona Høgli.

Jeg innrømmer det glatt. Jeg liker å gå i butikker, og jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har kommet hjem med ting som «er kjekt å ha» eller «det var jo så billig». Lokket av annonser og prangende utstillinger har jeg kjent det krible i kredittkortet.

Jeg har blitt flinkere, heldigvis, selv om øynene fortsatt blir dratt mot annonsene. Men jeg vet at dersom jeg skal ta min omsorg for kloden på alvor, så må jeg tenke meg om og heller omfavne verdens kjøpefrie dag.

Kjøpepresset og overforbruket er ikke bare dårlig for klima og natur. Det kommer også samtidig som mange familier føler at lommeboken ikke strekker til i alt gavekjøret. Barn skal ikke måtte grue seg til å komme tilbake på skolen etter nyttår fordi de ikke har fått de flotteste gavene. Vi trenger heller mer tid til å være sammen og ha de gode opplevelsene, ikke stresse oss syke.

Vi har som folkevalgte et viktig ansvar for å bevisstgjøre innbyggerne om at ting ikke er det viktigste. Hensynet til mennesker, miljø og natur må veie tyngre enn målet om evig vekst og mer shopping.

Politikerne bør gjøre det enklere og billigere å nyte de tingene vi allerede har, og oppleve kultur: som bibliotek, kino, konsert, museum og teater. Slik kan vi heller ta det med ro med de vi er glad i, bytte klær og andre ting og reparere det som går i stykker.

I år vil vi heller oppfordre bergenserne til å markere verdens kjøpefrie dag, som ironisk nok markeres samme helg som Black Friday. Velg heller en opplevelse, bruk din tid på frivillighet eller på familie og venner. Flere ting er ikke synonymt med mer glede. Det finnes langt bedre ting i livet å glede seg over enn en grisebillig ny flatskjerm.