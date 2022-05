Motdemonstrantene svekket Koranens omdømme

Et forbud mot bokbrenning vil ikke hindre Sian eller andre i å skjende hellige bøker.

Politiet brukte tåregass mot Sian-motdemonstranter i Sandefjord 23. april. Under demonstrasjonen tente Sian-leder Lars Thorsen fyr på Koranen.

Yasir Fawzi Imam for Ahmadiyya muslimsk trossamfunn

Den siste tiden har Sian hatt flere markeringer i ytringsfrihetens navn hvor de blant annet har brent Koranen. For deres del har disse markeringene vært suksessfulle, tatt i betraktning all oppmerksomheten de har fått. Her skylder de en takk til sine motdemonstranter og deres til tider voldelige reaksjoner.

Jeg skal ikke diskutere hvorvidt Sians markeringer, og spesielt da deres brenning av Koranen, er eller bør være lovlige. Men jeg vil bare nevne at et eventuelt forbud mot å brenne hellige bøker sikkert ikke vil avverge at organisasjoner som Sian i finner på andre måter å skjende Koranen på.

«Som imam for et muslimsk trossamfunn er jeg mest interessert i Koranens lære. Dens vanære skyldtes ikke så mye Sian», skriver Yasir Fawsi.

Som imam for et muslimsk trossamfunn er jeg mest interessert i Koranens lære. Dens vanære skyldtes ikke så mye Sian. Tvert imot var det noen av motdemonstrantene som sto for svekkelsen av dens omdømme.

Altså de som trodde de forsvarte Koranen, som muligens var uvitende om at de oppførte seg stikk i strid med dens lære. Slik bidro de bare til å forsterke de eksisterende fordommene mot islam. For eksempel det at Koranen (Gud forby) er en bok som oppfordrer til vold.

Mye av det fornuftige som har blitt sagt i debatten om motdemonstrantenes reaksjoner, er allerede nevnt i den over 1400 år gamle boken. Mye av dette har jeg allerede utdypet ved tidligere anledninger der muslimer har reagert med vold mot blasfemi. Nå er det på høy tid med en påminnelse om hva Koranen sier:

I måneden ramadan skal det være ekstra fokus på å studere Koranen. Profeten Muhammad har dessuten lært oss: «Når du faster, skal du ikke oppføre deg uanstendig eller tåpelig. Hvis noen krangler med eller banner til deg, skal du si: ’Jeg faster. Jeg faster’».

Så hvis det er Koranen man ønsker å vise sin kjærlighet for, må det gjøres gjennom å følge dens lære. Ikke ved å handle i strid med den. Eid Mubarak! (Ha en velsignet feiring av høytiden id, red.anm.)