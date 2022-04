Festbremsen Vålerenga

Det kunne blitt en folkefest for kvinnefotballen og et steg i riktig retning for likestilling i fotballen.

Lagkaptein Tuva Hansen (med mobiltelefon) og lagvenninnene i Brann har fått en kanonstart på sesongen med seks av seks mulige trepoengere. Nå venter toppkamp mot Vålerenga – trolig på Stemmemyren, og ikke Brann stadion.

Bergen var klar for folkefest. Branns kvinnelag skulle bli innviet i hele Bergens storstue, foran tusenvis av fantastiske supportere.

Brann skulle spille mot erkerivalene Vålerenga 5. juni. Det lå an til å bli en mulig publikumsrekord i norsk kvinnefotball. Alt lå klart for en historisk aften, men ingenting blir vel mer historisk enn at det skal sitte en østlending på et kontor i Oslo, klar for å ødelegge for bergenserne.

Vålerengas nei til å spille på Brann Stadion er en skam for norsk kvinnefotball, mener Isak Feste.

Torsdag 28. april fikk Brann informasjon om at Vålerenga ikke ønsket å spille kampen på Brann Stadion. Dette på grunnlag av at de mener at det står i regelverket at alle hjemmekamper skal spilles på klubbens ordinære hjemmebane, og at de ikke ønsker å spille på naturgress.

For meg virker dette som ren redsel fra Vålerenga og Oslo. Bergen med Bataljonen i front har mobilisert supportere til Brann sine hjemmekamper på en måte som har vært hyllet landet rundt. Tilskuersnittet på Stemmemyren denne sesongen er nesten tre ganger så høyt som nummer to i Toppserien.

Jeg tror Vålerenga er redd Brann skal mobilisere enda flere og skape en enorm atmosfære på et stadion med langt høyere kapasitet enn Stemmemyren.

Det kunne blitt en folkefest for kvinnefotballen og et steg i riktig retning for likestilling i fotballen. Jeg tror at dette hadde blitt en svært positiv opplevelse for både Brann og Vålerenga sine spillere å få spille for så mange tilskuere, men dette er rett og slett Vålerenga som fotballklubb for feige til. Den avgjørelsen som ledelsen i Vålerenga har kommet frem til, er en skam for norsk kvinnefotball.

Her må hele Bergen nok en gang stå sammen mot urettferdigheten og kjempe for at denne kampen skal spilles på Brann Stadion. For kvinnefotballen, likestilling og for den folkefesten det kan bli.

Hvorvidt dette er mulig, vet jeg ikke, men sammen har Bergen klart å kjempe for det vi mener er rett før, og hovedstaden har flere ganger tidligere måtte bøye seg for bergensernes engasjement.

I verste fall får vi skape en hinsides fest på Stemmemyren og fylle den til randen. Det er godt med plass både på tribunen og området rundt, så her skal vi nok få plass til en haug med ivrige bergensere som vil heie frem de suverene spillerne på Brann. For vi é så god at det nesten ikkje går an.