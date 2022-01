Det finnes kun ett alternativ til EØS-avtalen

Det er på tide med en ny avstemning om norsk medlemskap i EU, mener innsenderen.

Ingen under 45 år har fått muligheten til å bestemme hva slags forhold vi skal ha til Europa.

Amalie Lovise Fuglum Styremedlem i Bergen Unge Venstre

Om ikke lenge setter den nye regjeringen ned et utvalg som skal se på alternativer til EØS-avtalen. Etter snart 28 år med en udemokratisk avtale som ikke gir oss plass ved forhandlingsbordet, er det gledelig at regjeringen er åpen for nye løsninger. Det er nemlig kun én ting utvalget kan konkludere med: Norge må melde seg inn i EU.

Den forrige EU-avstemningen var i 1994. Det betyr at ingen under 45 år har fått muligheten til å bestemme hva slags forhold vi skal ha til Europa, som er vårt nærmeste verdifellesskap og vår viktigste handelspartner.

Valgdeltakelsen på 89 prosent i 1994 er den høyeste siden krigen og understreker hvor viktig dette spørsmålet er for befolkningen.



Selv om EØS-avtalen gir oss tilgang til det indre markedet som er essensielt for norsk næringsliv, gir den oss ikke mulighet til å forme lovene og reglene vi blir underlagt.

Dersom vi skal påvirke beslutningene som angår oss, samtidig som vi beholder de godene vår åpne økonomi er avhengig av, må vi gå for et fullverdig norsk EU-medlemskap. Norge må sitte ved bordet i rommet der avgjørelsene tas – og ikke på gangen utenfor.

Klimakrisen løses ikke alene. EU har verdens mest ambisiøse og vellykkede klimapolitikk. Mens Norge har kuttet sine utslipp med 4,2 prosent siden 1990, har EU (foreløpige tall for 2020) kuttet sine med 34 prosent. De setter seg ambisiøse mål, og når dem. Et Norge i EU vil gi oss større påvirkningskraft, slik at tiltakene som gjennomføres, også er tilpasset norsk virkelighet.



Dessverre er venstresiden og regjeringen mer opptatt av å være mot EU enn å være for effektiv klimapolitikk. Motstanden mot utenlandskabler, EUs jernbanepakke og det europeiske kraftsystemet er dårlig nytt for europeiske klimagassutslipp.

Vi trenger mer og ikke mindre internasjonalt samarbeid dersom vi skal løse de store utfordringene som står foran oss. Etter 28 år med EØS-avtalen er det på tide med en ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap.

Nå er det unge folk sin tur!