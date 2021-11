Dei usårlege falskspelarane på Stortinget

Ingen trur at stortingspresidenten har «misforstått».

«Dei er så mange no at eg ikkje klarar å halda dei frå kvarandre», skriv innsendaren om stortingspolitikarar med feilrapportering.

Hans Spilde Øystese

Dei er så mange no at eg ikkje klarar å halda dei frå kvarandre. Men alle er dei falskspelarar, som med vitande og vilje har skaffa seg store ekstrainntekter på uærleg vis.

Den siste i rekkja, stortingspresidenten, nær millionen. Det siste ifølgje Adresseavisen.

Forklaringa til stortingspresident Eva Kristin Hansen står ikkje til truande, meiner innsendaren.

Presidenten har (sjølvsagt) ingen planar om å trekka seg, men «jeg beklager at jeg tolket regelverket feil, og at jeg ikke skulle hatt pendlerbolig fordi jeg eide en bolig innenfor firemilsgrensen», er det korte svaret hennar til TV2.

Alle kan me tolka eit regelverk feil, men me skal vera temmeleg tjukke i hovudet om me trur at ein hybel i Trondheim kan brukast som offisiell bustadadresse når heimebustaden ligg i Ski.

Stortingspresidenten, som sikkert ikkje vil ha på seg at det er vitet som vantar, forklarar det med at ho har «misforstått». Det er det ingen som trur på. Så dumme er me ikkje.

Heller ikkje ho sjølv, viser det seg. For i Aftenposten vedgår ho at ho forstod at ho ville miste pendlarbustaden om ho melde flytting til Ski.

Kan ein standupkomikar be om meir? Eg trur ikkje det.

Som rollefiguren Gordon Gekko seier i filmen Wall Street: «Greed is good.»