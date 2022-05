Se deg tilbake, så finner du løsninger

For 40 år siden levde vi mer klimavennlig.

Innsenderen mener både unge og eldre har ansvar for klimakrisen. Hun er glad for at digitale møter har begrenset flytrafikken.

Liv S. Tvinnereim Bergen

Mange unge klandrer tidligere generasjoner for den klimakrisen vi nå står i (BT 27. april). Kortsiktige, profittstyrte beslutninger har over tiår gitt oss nye forbruksvaner med uheldige virkninger på klima. Vi eldre får ta vår del av skylden, men klimaoppvasken er faktisk et felles ansvar. Ingen av oss kan gjøre alt for å unngå global oppvarming, men alle kan gjøre noe.

Som pensjonist kan jeg korte inn på flyturene, konsentrere meg om perioder på hytten og droppe alle til- og fraturene. Foreldre kan bidra med IKKE å kjøre barna til aktiviteter – en stor gave til de unges fremtid og miljøet.

Demonstrasjoner (forbud mot sjødeponi i Førdefjorden) kan være nødvendige for å fokusere på klima, men de må følges opp med handling i hverdagen. Internett bruker mye strøm, datasentre alene står for én prosent av verdens totale strømforbruk, ifølge en studie fra 2020. Jeg savner et bevisst forhold til data og sosiale medier. Unges stadige utskiftinger av mobiltelefoner er miljøforurensning uten sidestykke. Som det står i The Guardian vil våre telefoner og elektroniske apparater i fremtiden true planeten.

Skal vi nå klimamålene, krever det omtanke og omlegging i hverdagen. Den kritiske faktoren er TIDEN. Mange sliter med å få hverdagen til å gå rundt og sparetiltak vil ramme den enkelte av oss. En annen ting er at samfunnet har lagt opp til databruk på alle områder. Går vi 40 år tilbake i tid, får vi ideer om hvordan vi kan begrense forbruk og bli mer miljøbevisste. Koronatiden, energikrisen og krigen i Ukraina hjelper oss på vei.

Digital møtevirksomhet har virket inn på flyvanene våre og tog har fått sin renessanse. Gode, kreative løsninger har poppet opp i seinere tid: utnytting av egne ressurser, gjenbruk, bærekraftige liv og matauk.

Det grønne skiftet krever omstillinger, ressurser og planlagte løsninger, men vi er på vei. Forbruksfesten er over.

Måtehold og hverdagsglede kan gi økt livskvalitet og forandre vårt perspektiv, slik at vi kan nå klimamålene før det er for seint.