Bergen trenger flere hundeparker

La ikke de få som ikke oppfører seg, ødelegge for flertallet.

Dette skiltet dukket denne uken opp på lekeplassen i Amalie Skams vei i Sandviken.

Kari Sælen Bergen

BT spør 4. mai om hunder bør ha fri adgang til lekeplasser? Grunnen til at spørsmålet stilles, er at noen brukere av en lekeplass i Sandviken har hengt opp et svært skilt hvor det er satt en stor rød strek over en tegning av en hund. Noen foreldre er også oppgitt over at barna har rullet seg i det de hevder er hundeavføring.

Jeg kommenterer vanligvis ikke slike innlegg, men akkurat dette provoserer meg faktisk ganske grundig. Jeg er selv hundeeier og føler meg krenket av de uttalelsene som blir fremført, og den holdning som så tydelig blir gitt uttrykk for ved oppheng av dette skiltet. Man gir inntrykk av at hundeeiere flest ikke har kontroll på hundene sine, og av at vi skal mangle normal folkeskikk.

Selvsagt følger man med på hunden sin hvis man slipper den løs, og selvsagt plukker man opp etter hunden sin dersom den skulle gjøre fra seg. Selvsagt slipper man heller ikke hunden sin løs dersom det er barn til stede – eller andre mennesker, for den saks skyld.

Man kan jo også stille spørsmål ved om det faktisk er hundeavføring man har oppdaget på lekeplassene, og ikke avføring fra en av de mange kattene som bor i nærheten av lekeplasser? Katter synes man ikke å ville utestenge fra lekeplassene, og de spankulerer fritt omkring uten noen som helst kontroll.

Dette tenderer nærmest til usaklig forskjellsbehandling, og det er for øvrig heller ikke fremlagt bevis for de påstandene som blir fremsatt i artikkelen.

I dag er det ikke et godt nok tilbud for Bergens mange herlige hunder – som ikke vil annet enn å kjenne ørene blafre i luften mens de løper i fri galopp og kjenner blodet pumpe helt ut i potelabbene sine. Bergen kommune viser i saken til tre hundeparker i hele kommunen – tre. Fordelt på hvor mange hunder?

Før Bergen kommune legger til rette for et bedre tilbud, bør våre firbeinte barn også få lov til å benytte seg av lekeplassene – da selvsagt under lik kontroll av sine foreldre som den kontroll foreldrene til de tobeinte barna har på sine barn.

Er det noen som her bør få påpakning fra sinte brukere i Sandviken, så er det Bergen kommune – som ikke legger til rette for leking og fysisk utfoldelse for byens hunder.

Er det kanskje på tide å bevilge flere midler til hundeparker, slik at man unngår nabokrangling i Bergen by, og alle kan gi barna sine – både de tobeinte og firbeinte – et godt og lykkelig liv? Det hadde vært fint hvis dette kunne bli satt på kommunens agenda. Oppfordringen er herved gitt.