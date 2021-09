Ny regjering må sikre utslippskutt og flere arbeidsplasser

Rammebetingelser som gir utslippskutt og skaper nye grønne arbeidsplasser, må stå øverst på agendaen til den neste regjeringen.

«Vi vil bidra til å løse klimautfordringene», skriver konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland. Her avbildet ovenfor Frøland kraftverk i Samnanger.

Jannicke Hilland Konsernsjef, BKK

Det er ingen tvil; verdens største utfordring er global oppvarming. Den ferske rapporten fra FNs klimapanel er en kraftig påminnelse om hvor mye det haster. Tempoet må bli betraktelig høyere. For øyeblikket går bedriftene foran, mens politikerne henger etter.

Regjeringsforhandlinger etter et stortingsvalg er en mulighet til nettopp å øke tempoet slik at vi lykkes med å kutte utslipp – samtidig som vi skaper aktivitet og nye grønne arbeidsplasser i byene og distriktene.

Jeg har en klar formening om hva en regjeringserklæring må inneholde for at vi skal kunne lykkes med det. Her er mine innspill til dem som om kort tid setter seg ned for å snekre sammen en ny regjeringsplattform.

Kraftnett og infrastruktur er den største barrieren for å lykkes med et helelektrisk samfunn. Vi opplever at det ikke er tilstrekkelig kapasitet til raskt å behandle søknader om utbygginger av fornybar kraft, elektrifiseringsprosjekter og ny, grønn industri. Dette er en stor barriere for å lykkes.

Statnett må få mer kapasitet og ressurser, slik at AS Norge har et Statnett som planlegger for ny og økt næringsaktivitet, basert på fornybar strøm. Noregs vassdrags- og energidirektorat må også sikres kapasitet til saksbehandling. Nå tar det måneder for å kun få tildelt en saksbehandler.

Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i Norges energisystem, skriver innsenderen. På bildet er Tyssedals gamle kraftstasjon, som i dag er omgjort til museum.

CO₂-avgift er det mest effektive virkemiddelet vi har for å oppnå utslippskutt. Veien til 2000 kroner pr. tonn i 2030 må bli så konkret og bredt forankret som mulig. Det sikrer nødvendig forutsigbarhet og trygghet for å treffe klimavennlige forretningsbeslutninger.

Den norske vannkraften er ryggraden i fremtidens energisystem. Like før sommeren kom det internasjonale energibyrået (IEA) med en rapport som omtalte vannkraft som den glemte giganten innen ren energi. De neste fire årene må det legges til rette for videreutvikling av den norske vannkraften.

Det må være lønnsomt å investere i eksisterende og ny produksjon, og vi må ta vare på produksjonen vi har. Restriksjoner må veies opp mot klimaeffekt og verdiskapning.

EØS-avtalen er vår viktigste avtale og må ikke tukles med. Hver dag tester BKK nye forretningsløsninger innen elektrifisering og klargjør disse for markedet. Vi tester løsninger først på Vestlandet, så skalerer vi nasjonalt, og deretter vil vi kunne gå utover Norges grenser.

I dette ligger EØS-avtalen som et avgjørende og viktig premiss. Dersom systemer og regulatoriske rammeverk blir for forskjellige, ender vi lett opp med at løsningene vi utvikler ikke kan skaleres opp eller eksporteres. Da vil ikke vi som nasjon lykkes.

BKK og fornybarbransjen har et ønske og en vilje til å bidra, og vi er en del av løsningen på klimautfordringene. Og vi kan være med på å muliggjøre grønn omstilling i andre sektorer, som maritim, oppdrett, transport og olje og gass.

Om politikerne legger til rette for det, kan vi bidra med aktivitet og nye jobber som også kutter utslipp.