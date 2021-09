Jeg er livredd klimaendringene, og stemmer Høyre

Skal vi lykkes, må vi stoppe utslippene, ikke utviklingen.

Klimaproblemet løses enklere med bruk av gulrot enn pisk, mener Oda Sivertsen, fylkesleder i Hordaland Unge Høyre.

Oda Røhme Sivertsen Fylkesleder i Hordaland Unge Høyre

Det virker som det har etablert seg slags norm om at man må stemme på MDG, Rødt eller SV dersom man bryr seg om klima. Det er ikke sant. Siden Høyre vant valget i 2013, har klimagassutslippene sunket med åtte prosent. Det er fordi Høyre fører en klimapolitikk som fungerer, og ikke symbolpolitikk.

Vi løser ikke klimakrisen ved å kutte strengen til vår største inntektskilde, eller å sette Norge 100 år tilbake i tid. Klimatiltak koster, og vi må ha pengene til å betale for det grønne skiftet.

Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen. Det betyr at vi må gjøre viktige grep som gjør det lettere å velge klima- og miljøvennlig. Det betyr ikke at vi skal slutte å fly, men at vi skal fly uten klimagassutslipp.

Vi skal fortsatt ha fabrikker og industri, men vi skal gjøre det med karbonfangst- og lagring for å forhindre utslipp. Og vi skal ta i bruk løsningene som gjør at vi får flere grønne arbeidsplasser som er bra for klimaet, miljøet og fremtiden.

Elektrifisering av transportsektoren er en nøkkel for å få ned klimagassutslippene. På bildet avduker statsminister Erna Solberg i august 2020 den første serieproduserte el-lastebilen i Norge.

Vi må øke CO₂-avgiften slik at det blir dyrere å velge det som gir utslipp, og billigere å velge grønt. Vi må forske på mer grønn teknologi, slik at det som i dag slipper ut CO₂, kan være utslippsfritt i morgen. Dette klarte vi for eksempel med elbilene, og i dag er Norge verdensledende på bruk av elbil.

Hvis vi skal lykkes, må vi få folk med oss på laget. Det må være lett å ta klimavalg i hverdagen og attraktivt å velge grønt, skal vi få ned utslippene. Det må bli lettere å resirkulere, spise grønnere, kaste mindre mat og velge kollektivt, istedenfor fly eller bil. Det gjør vi ikke med pisk, men med gulrot. På den måten kan vi få med oss hele Norge på å redde klimaet.

Vi skal fremdeles ha fabrikker og industri, men med grønne løsninger, skriver Oda Sivertsen. Bildet viser illemenittverket Tizir i Tyssedal, som planlegger å erstatte kull med grønt hydrogen.

Klimakrisen kjenner ingen landegrenser. Lille Norge klarer ikke å stoppe utslippene og klimaendringene alene. Derfor er vi med i EUs klimasamarbeid, et forpliktende samarbeid der alle medlemslandene i EU må kutte sine utslipp. EU er SV, Rødt og Sp imot, til tross for at vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre.

Det er ikke riktig at man må stemme på (fredags)-kommunister i Rødt, som er mot at det skal gå an å eie andres arbeidsplasser. Det hjelper heller ikke å stemme SV, som vil øke skatten og gi eldre mindre valgfrihet i eldreomsorgen, for å redde klimaet. MDG er ikke stort bedre når de vil kutte strengen til inntektene som skal skape nye, grønne arbeidsplasser.

Dersom vi som land ikke kan skape flere arbeidsplasser, sikre god økonomi og levere gode velferdstjenester, vil vi heller ikke klare å løse klimakrisen.

Det siste Norge trenger nå, er partier i regjering som har panikk. Vi trenger trygg og stabil styring i møte med vår tids største utfordring. Vi trenger politikere som holder hodet kaldt og fokuserer på å løse problemet.

Høyres klimapolitikk er ikke den mest radikale, men det er den som funker. Utslippene går ned langt raskere nå med Høyre i regjering enn da Arbeiderpartiet og SV styrte landet.

Derfor stemmer jeg på Høyre og Erna til høsten. Jeg håper du vil gjøre det samme, fordi løsningen på vår tids største utfordring er å kutte utslippene, ikke utviklingen.