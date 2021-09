Nei til Forskjells-Noreg!

Ufatteleg at det går an å sjå bort frå auka forskjellar, slik Støre og Solberg gjer.



Ulikheten har auka under regjeringar leia av både Arbeidarpartiet og Høgre. Det kan ikkje Jonas Gahr Støre og Erna Solberg sjå bort ifrå, skriv innsendaren.

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Måndag 30. august vart valkampens viktigaste sak tema belyst i ein stort oppslått artikkel i BT. Økonomiprofessor Kalle Moene og forskar ved Statistisk Sentralbyrå Rolf Aaberge slår her fast at dei økonomiske forskjellane har blitt mykje større i Noreg dei siste 20–30 åra.

Ein SSB-rapport frå 2020 som tar med løn, inntekt frå aksjar, eigedom og investeringar, viser at inntektsforskjellane har blitt mykje større. Den rikaste prosenten drar frå og disponerer 20 prosent av inntektene i samfunnet.

Ein SSB-rapport frå 2018 viser auka forskjellar i formue. Den rikaste prosenten har auka sin del av totalformuen frå 18,8 prosent i 1996 til 25 prosent i 2016.

Arv forsterkar forskjellane. Det blir viktigare å ha rike foreldre. Noreg er blant mindretalet av land i Europa som ikkje har arveavgift.

Vi har ikkje lenger små forskjellar i Noreg, skriv Bjørn Bremerthun.

Så, på same sida i avisa blir først Erna Solberg spurt om kva ho synest om forskjellane i samfunnet. Ho synest tydeleg at dei tala som er nemnt ovanfor ikkje er noko å bekymra seg over, «for det er ingen økning i inntektsulikhet».

Jonas Gahr Støre blir spurt om det same. Han kritiserer Høgre sine skattekutt for dei rike og trekker heilt riktig fram at forskjellane har auka dei siste åtte åra. Men tala viser jo heilt tydeleg at dette er ei utvikling som har gått føre seg i 20–30 år, også under Arbeidarparti- og raudgrøne regjeringar.

Det er ikkje til å fatta at det går an å sjå bort frå desse aukande forskjellane slik dei to partileiarane gjer. Vi har hatt ein lang tradisjon i Noreg med relativt små forskjellar. Men vi har ikkje det lenger.

Denne utviklinga må stoppast. Snart er det val. Raudt har som hovudsak: «Kamp mot Forskjells-Norge».

Godt val!