Vestlandet har ikke råd til flere år med Høyre-regjering

Man måles på det man får til, og her står det dårlig til i Erna Solbergs regnskap.

Eigil Knutsen (Ap) mener Høyre har misforstått det helt grunnleggende.

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant for Hordaland (Ap)

Fasiten etter åtte år med Høyre i regjering er trist lesning. En statsminister fra Bergen ble ingen oppskrift for suksess for Vestlandet. I disse dager kjører Høyre dyre reklamekampanjer som lokker med Erna for dem som vil ha en statsminister fra Bergen.

Men Høyre har misforstått det helt grunnleggende. Vestlandet trenger en politikk som er bra for oss som bor her.

Vestlendingen stirrer seg ikke blind på hvor en kommer fra. Vi driter egentlig litt i hvor du kommer fra, så lenge du bidrar positivt. Høyre har selv erfart dette med populære ordførere og byrådsledere i Bergen som har en annen dialekt. Man måles på det man får til, og her står det dårlig til i Erna Solbergs regnskap.

Det går altfor treigt med helt kritiske veiprosjekter. Det er nesten ikke til å tro at Erna Solberg nylig gjentok stuntet på Arna stasjon, og lovte byggestart for K5/E16 mot Voss. Hun gjorde nøyaktig det samme for fire år siden, rett før forrige valg. Dette skamløse stuntet er også bare et symbol for resten av veibyggingen i fylket vårt. Det er for lite og for sent.

Se bare på Sotrasambandet, som er ekstremt viktig for Bergen, for industrien, for havnen og for helt vanlige folk som må kjøre i endeløse køer hver dag. Spaden er ikke satt. Det er milliardsprekker, og det som skulle være høyresidens utstillingsvindu for privat-offentlig veibygging, likner mer og mer på en samferdselsskandale.

Kulturmidlene skjevfordeles. Det er Oslo som stikker av med mest, som vanlig. Men det trenger ikke være som en naturlov at det blir slik – det er snakk om politisk vilje. Kulturlivet på Vestlandet fortjener noen som tar kampen for dem.

Det er sterkere puls å finne i skuffene på likhuset enn i Høyres næringspolitikk. Erna Solberg har latt ting skure og gå, mens vi er i ferd med å gå glipp av nye industrieventyr. Vi har kjempemuligheter på Vestlandet for en ny industri rundt miljøvennlig hydrogen, men regjeringens hydrogenmelding var tannløs og uforpliktende. Innen havvind kan vi konstatere mange tapte år – Høyre snakker nå om alt vi skal få til en gang på 2030-tallet.

Vi får ikke strømmen vi trenger dit den trengs. Utbyggingen av kraftnettet står i stampe. Dette går i sin tur ut over viktige industriarbeidsplasser og nyetableringer, spesielt i Nordhordland. Erna Solberg har rett og slett ikke energien vi trenger i det grønne skiftet.

Erna Solberg, statsministeren fra Bergen, har alt i alt gitt oss åtte år med skuffelser og sjansesløseri, sett med vestlandske øyne. Nå er det på høy tid med et skifte. Det beste for landet nå er en ny regjering med et sterkt Arbeiderparti.