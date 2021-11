Noreg treng ikkje eit statleg hydrogenselskap

Det hjelper ikkje med aktiv næringspolitikk når aktiviteten er feil.

TiZir Titanium & Iron i Tyssedal er ein av industriverksemdene som jobbar for å byte ut fossil brensel med grøn hydrogen.

Alfred Bjørlo Stortingsrepresentant (V) frå Sogn og Fjordane og medlem i Næringskomiteen

Noregs nye næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil skipe eit nytt statleg hydrogenselskap, fordi han «... har veldig trua på staten som entreprenør» og «statlege selskap klarer å bli veldig lønsame».

Men Hydrogen-Noreg boblar allereie over av selskap, forretningskonsept og gode entreprenørar. Det dei treng no er ikkje ein ny statleg eigd konkurrent, men ein stat som aktivt aukar etterspurnaden etter grøn hydrogen, og går frå små pilotforsøk til storstilt skalering.

Vi har allereie eit næringsliv som på ein del område er fremst i verda i utvikling av konsept som kan ta hydrogen frå teststadiet til å bli ein av dei store teknologiane globalt i ei fossilfri framtid. Analysar tilseier at allereie i 2030, kan omsetjinga i norsk næringsliv innanfor grønt hydrogen vere på cirka ti milliardar kroner.

Hydrogenselskapa står i kø for å produsere grøn hydrogen. Dei treng ein større marknad og påkopling med Europa, ikkje ein statleg konkurrent, skriv Alfred Bjørlo (V).

I regjering fekk Venstre på plass ein offensiv handlingsplan for grøn skipsfart, ein hydrogenstrategi og gitt hydrogen ei sentral rolle i planen for å nå Noreg sine klimamål i 2030. Den statlege satsinga på hydrogen er nær tidobla i løpet av fem år, og vil i år for fyrste gong truleg nære seg ein milliard kroner.

No må vi vidare. Alle barrierar i statleg regelverk og standardar som sperrar for bruk av grønt hydrogen, må bort. Vi må sørgje for at staten tar meirkostnadene ved at kystfylke kan kjøpe inn nye, utsleppsfrie hurtigbåtar som kan gå på grøn hydrogen.

Vi må finansiere oppbygging av eit nett med «hydrogen-knutepunkt» langs kysten for produksjon og distribusjon av hydrogen, og økonomiske insentiv for teknologiutvikling i samla verdikjeder. Statleg investeringsstøtte må utformast slik at produsentar får inntekter, og utstyrsfabrikantar torer å investere i teknologiskifte til hydrogen.

Og ikkje minst: Vi må ha eit CO₂-avgiftsregime utan uthalingar og unntak, slik Hurdalsplattforma diverre opnar for. Det å velje klimavenleg brensel som grøn hydrogen må løne seg i alle sektorar. Utan unntak.

Medan Vestre vil starte statleg selskap med utspring i regjeringa i Oslo, så boblar og veks det allereie i offensive hydrogen-initiativ i heile Distrikts-Noreg.

For å ta eitt konkret døme: Aurora Mongstad i Vestland ligg no an til å bli først i verda med grønt og flytande hydrogen til skip – eigd av mellom anna BKK og private investorar. Kva er viktig for dei? Eit nytt statleg hydrogenselskap? Nei.

Det som er viktig for Aurora Mongstad, er mellom anna straumtilførsel (utbygging av nett) og ein aktiv Europa-politikk som koplar oss saman med den europeiske marknaden og ikkje set EØS-avtalen i spel.

Eg er ikkje overraska over at Arbeidarpartiet tyr til statlege selskap og statleg eigarskap. Det er Ap si standardløysing – men er diverre verken lønnsamt, effektivt eller grønt. Hydrogenselskapa står i kø for å produsere grøn hydrogen. Dei treng ein større marknad og påkopling med Europa, ikkje ein statleg konkurrent.