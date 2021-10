Bergen kneler i forfall

Kontrasten til Oslo kunne ikke vært større.

Nå er det klatt i klatt med asfalt på Torgallmenningen som tidligere var dekket med flotte skiferheller.

Olav Reikerås Bystyremedlem, Bergen Senterparti

På samme tid som det nye Munchmuseet åpnet i Oslo, prislapp 2,76 milliarder kroner, gikk jeg over Bergens storstue, Torgallmenningen.

Torgallmenningen var lenge dekket med flotte skiferheller. I mange år var «gulvet» i Bergens viktigste byrom vakkert og tilpasset bygningene rundt. Men skiferheller er utsatt for slitasje. Og heller som har knekt, ble aldri erstattet med nye, men med en klatt asfalt!

Sist jeg gikk der, var det klatt i klatt med nylagt asfalt. Så kan du spørre: Hvorfor i all verden legger de ikke bare asfalt over hele Torgallmenningen? Vakkert blir det ikke, men det er billig, vedlikeholdsfritt og helhetlig, godt tilpasset et bybudsjett på sparebluss. Kontrasten til Oslo kunne ikke vært større.

«Er ikke byens miljø noe å ta vare på?» undrer Olav Reikerås.

Er dette spesielt for Torgallmenningen? Nei, vi ser samme tendensen i store deler av Bergen sentrum. Her er to triste eksempler: Foran Fløybanestasjonen der turister står i kø for å komme opp til Fløyen, er ødelagte skiferheller reparert med asfalt. I krysset mellom Kong Oscars gate og ned til Jernbanestasjonen er nedsunken brostein fikset opp med asfalt på en slik måte at brostein og asfalt glir tilfeldig over i hverandre.

Hvordan har det kunnet bli slik? Er det ingen i Byrådet som bryr seg om dette? Byrådet er ellers svært opptatt med å bevare miljø og klima. Men er ikke byens miljø noe å ta vare på?

Og enda et spørsmål: Hvorfor har vi diskutert for og imot Bybanen over Bryggen i et tiår, når vi ikke engang klarer å ta vare på byens storstue, men bare sjusker det mer og mer til? Kanskje det er på tide å minne om at Bergen fremdeles er Norges nest største by?