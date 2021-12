Årsaken til de høye strømprisene er en strøm av brutte løfter

Det er et konkurransefortrinn og velferdsgode vi nå har gitt bort.

Strømprisene har gått opp fordi vi har koblet oss til det europeiske markedet med europeiske priser, mener innsenderen.

Eivind Salen Styreleder, Motvind Norge

Tidligere spesialrådgiver i vindkraftens interesseorganisasjon, Norwea, Andreas Thon Aasheim, har 29. november et leserinnlegg i BT med tittelen «Årsaken til de høye strømprisene er et brutt løfte».

Aasheim mener det er høye gasspriser som er skyld i høye strømpriser i Norge. Det er merkelig, for vi bruker ikke gass til strøm i Norge. Vi er som et av få land i verden selvforsynt med billig vannkraft. Med det har vi bygget norsk velstand og industri, og klart å kombinere høye lønninger med konkurransedyktig produksjon.

Det er et konkurransefortrinn og velferdsgode vi nå har gitt bort. Vindkraft har kommet i tillegg til vannkraft og økt overskuddsproduksjonen for eksport og overskuddsinntekten for eierne. For oss strømkunder har det betydd mye dyrere strøm og mye mer variable priser.

Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge. Her fra en aksjon mot utbyggingen av Vardafjellet Vindpark i 2019.

Vi har overføringskapasitet i utenlandskablene som langt overgår det nødvendige for forsyningssikkerhet, og langt overgår det som den samlede vindkraften i Norge er i stand til å produsere. Ergo tappes vannmagasinene våre, og vi får europeiske strømpriser.

Det er sterke krefter som ønsker det skal være slik. De vil ikke ha noe oppmerksomhet om de egentlige årsakene til at strømprisene er så høye. Bare slik kan det forstås at gassprisene blir syndebukk, og at høye gasspriser får skylden for høye kraftpriser, når det i virkeligheten er kraftprisene som driver gassprisene opp.

Dette skjer ute i Europa. Det hadde ikke hatt noe å si i Norge om vi ikke frivillig og til skade for oss selv hadde koblet oss til det europeiske markedet med europeiske priser. For Norge er høye gasspriser en ubetinget økonomisk fordel, siden vi er verdens tredje største gasseksportør og har gass som inntektskilde, ikke utgiftspost.

Det er en strøm av brutte løfter som har ført landet vårt inn i det uføret vi har havnet i. Vi ble lovet at vindkraft og utenlandskabler og overføringslinjer skulle være bra for forsyningssikkerheten vår, at det skulle føre til billigere strøm (eller marginalt dyrere), og at vi skulle gjøre dette for å redde verden fra global oppvarming. Vi har ikke fått til noe av dette, og har fått en naturkrise i tillegg.