For oss er norsk jul slutten på mørket

Da jeg kom hit, syntes jeg mye var rart i julen. Men nå markerer vi den på vårt vis.

Howaida Faisal Abdelrahman (til h.), Mohammed Babiker, Howaida Faisal Abdelrahman og sønnene Ahmed og Mustafa er muslimer. Hun glemmer aldri sin første norske julefeiring da hun ble invitert hjem til veilederen på universitetet.

Howaida Faisal Abdelrahman Bergen

Mitt hjemland Sudan er hovedsakelig et muslimsk samfunn. Vi feirer ikke jul på samme måte som i vestlige land. Men tidligere var det noen offisielle fester, og kristne hadde julefeiring i kirker og hjemme.

Da jeg kom til Norge som masterstudent, føltes det veldig rart at alt var stengt og at offentlig transport stoppet tidlig på ettermiddagen på julaften. I forhold til Khartoum, Sudans hovedstad, der jeg vokste opp den gang julen ble feiret, var det helt stille i gatene her i Bergen.

Det var veldig mørkt og veldig kaldt, ikke noe sted å gå, og ingen måtte besøke venner, ettersom de fleste av dem feirer med familien sin.

Det var merkelig for meg, men det fikk meg til å tenke på hva julen betyr i det norske samfunnet. Må de utveksle gaver med familiemedlemmer? De fleste er glade for gaver og samtidig stresset over å måtte kjøpe og pakke alle gavene.

Et av de mest interessante øyeblikkene for meg er å sitte på et kjøpesenter på julaften når det nærmer seg stengetid og se på «last minute shopping» mens folk er pent kledd!

Slik pyntes det til jul hjemme hos innsenderen både til jul og til den muslimske eidfeiringen.

Når desember starter er gater, kjøpesentre, butikker og hus pent pyntet. Mye lys overalt gir julestemning. Men hva skjer inne i husene?

Jeg var litt nysgjerrig! Men jeg turte ikke å spørre for ikke å bryte familietradisjonen til dem jeg ble kjent med.

Helt til doktorgradsveilederen min, Knut Krzywinski, en dag inviterte meg og en annen utenlandsk kollega hjem på julemiddag med sin familie.

Da ble jeg vitne til en ekte norsk julefeiring. Jeg fikk gaver fra hele familien hans. Jeg ble så imponert! Jeg visste ikke hvem som kom dit og hadde bare med én gave til hele familien.

Det ble servert tradisjonell mat og drikke, og jeg vant mandel i risgrøten. Jeg er så takknemlig for denne opplevelsen!

For noen år siden, etter at jeg selv etablerte familie i Bergen, begynte vi å markere julen. Mens barna våre gikk i barnehagen, pleide vi å reise til Sudan i desember. Så de ble ikke så mye involvert i de forskjellige julemarkeringene, selv om de lærte noen sanger om julen i barnehagen.

Da barna begynte på skolen, på den katolske skolen St. Paul, lærte de selvfølgelig mye om hvorfor julen egentlig feires, at det er fordi Jesus ble født.

Som muslimer tror vi på Jesus som en profet. Ved å kombinere alle erfaringene vi har opparbeidet oss gjennom årene i Norge, har vi integrert mye av kulturen vi er omgitt av.

Juletiden kommer på slutten av året når det er veldig mørkt og kaldt. Da trenger familien å ha avslappende tid sammen. Så vi tilpasset kulturdelen av julen ved å bruke lys til å pynte huset og til å bytte gaver.

Hjemme har vi en stor innendørs grønnplante vi pynter med lys. Slik fremhever vi at for oss er julen slutten på mørket.

Vi ønsker alle en god jul og et riktig godt nyttår!